Las alarmas se han encendido en el estado Zulia por la propagación de casos de rabia humana. Desde el sector salud piden a las autoridades sanitarias poner en marcha una vacunación masiva de animales en la entidad.

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, precisó que se han dado cinco fallecimientos por rabia en Zulia. A esto se sumó un caso adicional en el estado Bolívar, según expuso a Unión Radio.

«Lo que hay que hacer primero desde el punto de vista veterinario es contra gatos y perros, vacunar a todos esos animales que son los portadores y a la gente, sobre todo, en zonas endémicas», expuso.

Urbina precisó que la vacunación se debe enfocar en animales callejeros como domésticos, pero especialmente en los habitantes de aquellas zonas vulnerables. El objetivo es que «cuando le toque el accidente con el animal que esté infectado no sufra la enfermedad».

CONTROL DE LA RABIA

El médico instó al Ministerio de Salud a aplicar un control de los casos de rabia entre los animales callejeros de la entidad. Los contagios se dan con la mordida o el rasguño de un vertebrado infectado.

Ante la situación con la rabia humana, Urbina denunció que hay unos 150.000 jóvenes sin vacunación y alertó de la baja cifra respecto a la región. «No puede ser que Haití que es el país más pobre de la región tenga mejor salud que nosotros», añadió.

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Por otra parte, Urbina pidió a Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora de la Mesa de Diálogo, atender los temas que afectan al sector salud a corto, mediano y largo plazo.

«Esperemos que nos atiendan. Ella hizo el planteamiento, estamos esperando que nos llamen, pero los programas están hechos, los planteamientos para vacunas. Necesitamos al menos unos 55 millones de dólares para vacunas», sentenció.