EN IMÁGENES | Maduro inauguró nuevo monumento a Guaicaipuro en Caracas: «Es un acto de justicia histórica», dijo

Nicolás Maduro inauguró el domingo un monumento en honor al cacique Guaicaipuro y la indígena Urquía, en el marco de las actividades del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de Nuestra América.

El monumento se encuentra ubicado en la autopista Francisco Fajardo (Gran Cacique Guaicaipuro). Maduro estuvo presente en la inauguración de esta obra del escultor venezolano Manuel Peñón.

«Antes, esta autopista llevaba el nombre de Francisco Fajardo, un genocida. Hoy, con orgullo, lleva el nombre de nuestro gran cacique Guaicaipuro y su amada Urquía. Es un acto de justicia histórica», dijo Maduro.

Además de Maduro, estuvieron presentes en la inauguración del monumento otras autoridades. También había representantes de comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar, Apure, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Mérida y Zulia.

«Yo me siento feliz de estar aquí con ustedes, porque si en el norte supremacista se rescata el legado genocida y colonialista de Cristóbal Colón y lo que significó la conquista europea», agregó Maduro desde el monumento.

DETALLES DEL MONUMENTO

En las imágenes se aprecia a ambos indígenas están de pie. Maduro precisó que Guaicaipuro tiene «un mazo de combate con el que le reventó la cabeza y los dientes al imperio español», mientras que Urquía está a su lado.

«Guaicaipuro y Urquía representan el espíritu de la resistencia, la unión de nuestros pueblos y la victoria sobre el colonialismo», acotó Maduro. Asimismo, pidió continuar con el «proceso de descolonización cultural».

Maduro concluyó que este monumento honra la historia indígena y la «resistencia de los pueblos latinoamericanos». Luego representantes indígenas le entregaron al líder oficialista presentaciones artísticas y símbolos ancestrales.