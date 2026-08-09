EN FOTOS: Voluntarios limpiaron las calles de La Guaira para ayudar a reducir la contaminación

(EFE).- Cientos de venezolanos se unieron este domingo a la jornada de limpieza que convocó la Fundación Sonrisa de Ángel en La Guaira, con la intención de ayudar a reducir la contaminación en el estado más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La fundadora de la organización, Yarlín Salazar, explicó a EFE que viajó desde Carabobo, a 202 kilómetros de La Guaira, para hacer labores de limpieza en la región costera en coordinación con el proyecto Fuerza Azul.

«Somos voluntarios de Valencia, Maracay, Caracas. Llevamos aproximadamente cinco jornadas, esta es la quinta, donde hemos recogido ya un montón de bolsas de basura, venimos para acá porque el planeta es de todos», señaló Salazar desde la entrada de la playa El Yate, en Caraballeda, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

Desde allí salen los 210 voluntarios que se unieron este domingo a la jornada de limpieza, se dividen en varios grupos y van caminando las calles de la región con bolsas de basura, guantes de tela y de látex, lentes de protección, cubre botas y tapabocas, para labor que hacen desde las 09:00 hora local (13:00 GMT) hasta las 17:00 (21:00 GMT).

«Procuramos tratar de evitar tantas infecciones en el ambiente», agregó Salazar.

Todas las herramientas que usan para las limpiezas, así como los autobuses que trasladan a los voluntarios desde Caracas, son donaciones que reciben de otros ciudadanos.

Las bolsas con la basura que van recogiendo las ponen luego en los bordes de las vías principales para que los camiones puedan recogerlas sin inconvenientes.

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«Los camiones muchas veces nos dicen que no las recogen porque hay zonas que están trancadas», explicó la activista.

Además, este domingo también pudieron llevar 35 cubos de basura que distribuyeron por distintos puntos de La Guaira para «evitar tanta contaminación en el piso».

Jofrer Romero, uno de los voluntarios de la jornada, es oriundo de La Guaira y decidió unirse para «que el estado florezca de nuevo».

«Todavía estamos rotos pero sentimos esperanza de que el estado pueda otra vez levantarse», dijo a EFE.

Por su parte, Yilkry Martínez sostuvo que es importante mantener la ayuda en La Guaira e instó a las empresas a seguir donando los implementos necesarios para poder hacer estas jornadas de limpieza.

Martínez maneja una empresa turística pero señaló a EFE que ahora su objetivo principal es colaborar en lo que pueda en La Guaira, por lo que decidió unirse a la actividad.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado junio deja al menos 6.125 fallecidos, de acuerdo al más reciente reporte oficial del pasado lunes.

De acuerdo con ese boletín, 346.755 toneladas de escombros han sido recogidos por las autoridades.

Este domingo, el ministro venezolano de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, informó -en Instagram- que en La Guaira hay tres plantas trituradoras de escombros con capacidad de procesar más de seiscientas toneladas por hora. EFE