Los puntos clave de resolución bipartidista aprobada en el Senado de EEUU para resolver crisis en Venezuela

Un grupo de siete senadores estadounidenses, republicanos y demócratas por igual, presentó este martes, 4 de agosto, una resolución en el Senado que exige elecciones libres y justas en Venezuela, la liberación de todos los presos políticos y sanciones para quienes persigan a dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado.

La medida, impulsada por el republicano Ted Cruz y la demócrata Jeanne Shaheen, suma el respaldo de Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff y Jacky Rosen.

El texto reafirmó la política de Washington de apoyar una transición democrática pacífica en el país y llega en un momento en que las autoridades interinas venezolanas, encabezadas por Delcy Rodríguez desde enero, no han convocado comicios presidenciales.

La resolución recordó que el Departamento de Estado de EEUU concluyó en agosto de 2024 que Edmundo González Urrutia, no Nicolás Maduro, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones de julio de ese año, y repasó la inhabilitación de 15 años impuesta a Machado tras ganar las primarias opositoras con más del 90 % del apoyo.

También mencionó la exclusión de Corina Yoris como candidata alterna y la captura de Maduro el pasado 3 enero durante la Operación Resolución Absoluta, hecho que dio paso al gobierno de Rodríguez bajo la figura de «encargada».

La resolución se emitió mientras avanza un proceso de diálogo entre representantes del chavismo y un sector de la oposición encabezados por la Asamblea Nacional electa en 2015, y días después de que el Departamento de Estado reiterara, el 16 de julio, su respaldo a los esfuerzos liderados por los venezolanos hacia una transición electoral.

POSICIÓN ANTE LA CRISIS VENEZOLANA

Sin embargo, «considerando que las estructuras que han sostenido la persecución en Venezuela durante años aún no han sido desmanteladas», el Senado fijó la siguiente posición: