EN FOTOS: Vandalizaron la escultura de José Gregorio Hernández ubicada en Baruta

El alcalde de Baruta, Darwin González, denunció este martes que vandalizaron una escultura del doctor José Gregorio Hernández ubicada en el municipio.

«Quiero hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía. Esta mañana nuestra escultura de San José Gregorio Hernández en el pueblo de Baruta fue vandalizada», informó a través de un mensaje en sus redes sociales.

En la publicación compartida por el alcalde se puede ver como los vándalos pintaron un carro como señal de burla en la base de la escultura. «Este acto representa una falta de valores, e invito a todos los baruteños a ser los principales garantes del bienestar de nuestros espacios», indicó el alcalde.

«Ya la obra de José Gregorio Hernández se encuentra en perfecto estado. Esperamos que no vuelva a ocurrir», añadió.

Quiero hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía. Esta mañana nuestra escultura de San José Gregorio Hernández en el Pueblo de Baruta, fue vandalizada. Este acto representa una falta de valores, e invitó a todos los baruteños a ser los principales garantes del bienestar… pic.twitter.com/HTy1bn5sAO — Darwin González (@darwingonzalezp) August 12, 2025

En otra foto subida por el alcalde se puede ver el momento en el que realizaron las acciones de reparación y pintura en la base.

LO QUE DICEN EN REDES

A través de redes sociales varios usuarios repudiaron este tipo de acciones. «Ay, que horror va a tener que mandar a poner policía en la plaza, de por sí que siempre anda a oscuras en la noche. Imagínate», escribió una usuaria.

Mientras que otra persona añadió: «Hoy amanecimos consternados: la escultura de San José Gregorio Hernández en Baruta fue vandalizada. Este es un símbolo de fe y unión. Agradezco a los baruteños su respeto y compromiso por preservar nuestro patrimonio».