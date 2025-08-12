Venezuela

EN FOTOS: Vandalizaron la escultura de José Gregorio Hernández ubicada en Baruta

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El alcalde de Baruta, Darwin González, denunció este martes que vandalizaron una escultura del doctor José Gregorio Hernández ubicada en el municipio.

Tabla de Contenido

«Quiero hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía. Esta mañana nuestra escultura de San José Gregorio Hernández en el pueblo de Baruta fue vandalizada», informó a través de un mensaje en sus redes sociales.

Leer Más

Familiares confirmaron al menos 170 nuevas excarcelaciones de presos políticos este 25Ene
Denuncian traslado de 14 nuevos presos políticos a la cárcel de Tocorón, se desconocen sus identidades
Alertan sobre falsificación de estos tres productos farmacéuticos: «No son aptos para su uso»
TEJERÍAS: Incitaba a otros jóvenes a peleas callejeras, después las difundía en redes sociales

En la publicación compartida por el alcalde se puede ver como los vándalos pintaron un carro como señal de burla en la base de la escultura. «Este acto representa una falta de valores, e invito a todos los baruteños a ser los principales garantes del bienestar de nuestros espacios», indicó el alcalde.

LEA TAMBIÉN: LOS NUEVOS PRECIOS EN LOS PEAJES QUE HABRÍAN ENTRADO EN VIGENCIA ESTA SEMANA

«Ya la obra de José Gregorio Hernández se encuentra en perfecto estado. Esperamos que no vuelva a ocurrir», añadió.

En otra foto subida por el alcalde se puede ver el momento en el que realizaron las acciones de reparación y pintura en la base.

LO QUE DICEN EN REDES 

A través de redes sociales varios usuarios repudiaron este tipo de acciones.  «Ay, que horror va a tener que mandar a poner policía en la plaza, de por sí que siempre anda a oscuras en la noche. Imagínate», escribió una usuaria.

Mientras que otra persona añadió: «Hoy amanecimos consternados: la escultura de San José Gregorio Hernández en Baruta fue vandalizada. Este es un símbolo de fe y unión. Agradezco a los baruteños su respeto y compromiso por preservar nuestro patrimonio».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cabello
«No hay manera que se escondan»: Diosdado Cabello anunció nueva incautación de explosivos
Venezuela
venezolanos
Venezolano murió en extraño caso de robo en Chile, autoridades investigan
Mundo
películas
TOP 10: Las mejores películas del siglo XXI que no puedes dejar de ver
Tendencias