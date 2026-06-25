EN FOTOS: Terremotos provocaron severos daños en el Hospital Dr. Francisco Antonio Rísquez de Cotiza

Usuarios en redes sociales reportaron severos daños en la infraestructura del Hospital Dr. Francisco Antonio Rísquez, ubicado en la avenida principal de Cotiza, Caracas, luego de los devastadores terremotos que azotaron al país.

En las imágenes difundidas se puede ver cómo la fachada exterior del centro de salud sufrió graves afectaciones, registrándose desprendimientos que, a simple vista, sugieren que algunas columnas podrían estar comprometidas.

Hospital Risquez, entrada de Cotiza pic.twitter.com/i1HOPdy8RA — Rocio Momez 📚 🫥📚 (@Nicte_Snape) June 25, 2026

En el interior del centro hospitalario la situación es aún más compleja. Las fotografías muestran cómo parte de las estructuras de soporte del suelo se desprendieron en los pisos superiores, bloqueando el acceso a varios sectores.

De igual forma, la caída de techos rasos y lámparas ha dificultado la movilidad a través de los pasillos principales, los cuales se encuentran cubiertos de escombros y presentan pronunciadas grietas en paredes y pisos.

Por otra parte, un video grabado en el área de archivo evidencia que las estanterías quedaron al borde del colapso, poniendo en riesgo los expedientes médicos.

En el material audiovisual se escucha a una trabajadora advertir que no encenderá las luces de dicha sección por motivos de seguridad y para evitar cortocircuitos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial específico sobre el balance de daños materiales o el estado del personal y pacientes en este centro de salud.