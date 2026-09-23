EN FOTOS: Rotura de tubería matriz generó caos en El Marqués, Caracas

La rotura de una tubería matriz generó este miércoles momentos de caos en la urbanización El Marqués, municipio Sucre del estado Miranda. El siniestro provocó lentitud vehicular en esta zona del este de Caracas.

Los hechos se dieron esta tarde en la avenida Sáenz, detrás del Unicentro El Marqués, en sentido hacia la avenida Francisco de Miranda. En las imágenes se aprecia que el colapso de la tubería generó severos daños en la vialidad.

Una cuadrilla de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) se desplegó en la zona afectada y puso en marcha los trabajos para atender la avería de la tubería. También cuentan con una excavadora para colaborar con las obras.

La rotura de la tubería provocó que grandes cantidades de agua salieran hacia la avenida, ralentizando el tránsito. Ante este escenario, los conductores no tuvieron más opción que circular por un solo canal.

TRABAJOS EN LA TUBERÍA

Hidroven cortó el servicio de agua hacia el sector, hasta que se pueda concluir las reparaciones de la tubería afectada. Una vez concluyan las obras, se restituirá, progresivamente, el flujo hacia la zona.

Los organismos de emergencias y autoridades instaron a la ciudadanía a tomar precauciones. Para evitar el tráfico en la zona, recomendaron usar vías adyacenteso secundarias, puesto que el tráfico se podría ver afectado por varias horas.

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Lo ocurrido en El Marqués no fue un caso aislado. Este mismo miércoles, una tubería matriz del Acueducto Regional del Táchira explotó en la vía principal de Las Vegas de Táriba, provocando momentos de tensión entre los peatones, conductores y habitantes de la zona.