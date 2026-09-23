Venezuela

El impactante video de la rotura de un tubo matriz en plena calle de Táchira, un vigilante resultó herido

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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tubo

Varios conductores estuvieron a punto de morir luego de que explotara en plena calle un tubo del Acueducto Regional del Táchira la tarde de este martes.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que un motorizado acababa de pasar por el punto de la explosión pocos segundos antes.

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Además, al momento de romperse el tubo matriz otro motorizado tuvo que frenar de emergencia e incluso saltar de la moto para evitar caer en el potente chorro de agua que empezó a salir.

De acuerdo con medios locales, al menos tres negocios resultaron afectados por la fuerza del agua.

José Vargas, propietario de uno de los comercios afectados, informó que su vigilante resultó herido por el golpe de una piedra en la cabeza, aunque está estable.

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Además, contó que una situación similar ocurrió en 2016 en el mismo punto.

Danny Navarro, propietario de otro de los negocios, señaló al diario La Nación que sufrieron grandes daños materiales en maquinarias, techos y paredes. El agua habría ascendido cerca de metro y medio.

«Parecía una laguna», comentó.

 

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