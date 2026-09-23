El impactante video de la rotura de un tubo matriz en plena calle de Táchira, un vigilante resultó herido

Varios conductores estuvieron a punto de morir luego de que explotara en plena calle un tubo del Acueducto Regional del Táchira la tarde de este martes.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que un motorizado acababa de pasar por el punto de la explosión pocos segundos antes.

Además, al momento de romperse el tubo matriz otro motorizado tuvo que frenar de emergencia e incluso saltar de la moto para evitar caer en el potente chorro de agua que empezó a salir.

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De acuerdo con medios locales, al menos tres negocios resultaron afectados por la fuerza del agua.

José Vargas, propietario de uno de los comercios afectados, informó que su vigilante resultó herido por el golpe de una piedra en la cabeza, aunque está estable.

🚨El tubo matriz, de 42 pulgadas del Acueducto Regional del Táchira, en este caso, de la Aducción Frontera, explotó en la vía principal de Las Vegas de Táriba, municipio Cárdenas, en horas de la tarde de este martes. La fuerza del agua causó daños en tres establecimientos… pic.twitter.com/pTvgTk4wBM — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) September 23, 2026

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Además, contó que una situación similar ocurrió en 2016 en el mismo punto.

¡Impresionante! Además de estar #sinluz la tarde del #22sep, se registró una fuerte rotura en el tubo matriz del Acueducto Regional del Táchira (ART) en Táriba, en el municipio Cárdenas, Táchira, lo cual inundó todo el sector, y aparentemente habría dos personas lesionadas.… pic.twitter.com/3C3Jj1Wbn3 — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) September 23, 2026

Danny Navarro, propietario de otro de los negocios, señaló al diario La Nación que sufrieron grandes daños materiales en maquinarias, techos y paredes. El agua habría ascendido cerca de metro y medio.

«Parecía una laguna», comentó.