EN FOTOS: Lo que dijo el magnate británico Richard Branson al recorrer La Guaira que lo dejó ‘sorprendido’

El magnate británico Richard Branson, reconocido por ser propietario de las más de 300 empresas que componen Virgin Group, visitó La Guaira, la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Branson estaba en el país para participar en la Startup Venezuela Summit. Sin embargo, el magnate aprovechó su visita para recorrer varias zonas devastadas en La Guaira y reconoció que «nada pudo prepararlo» para tal experiencia.

«La devastación es generalizada y todavía visible cuatro meses después, mientras los equipos de recuperación están trabajando entre los escombros, todavía encontrando restos cada día», dijo Branson, alertando que «miles permanecen en paradero desconocido».

«Los que sobrevivieron al shock de los terremotos están tratando de seguir adelante y hacer que las cosas funcionen con lo que les queda», apuntó Branson. En tal sentido, visitó una escuela de Fe y Alegría que está «parcialmente cerrada» por los daños del terremoto.

«La escuela funciona con recursos incluso más escasos que antes, y con un horario limitado. Al igual que muchas escuelas de la región, lucha por proporcionar comidas a los estudiantes», acotó el magnate.

BRANSON SOBRE EL FUTURO

Tras visitar la escuela, Branson aseguró que, según estimaciones, unos 300.000 niños «corren el riesgo de perder el acceso a la educación». «Eso es difícil de creer e imposible de aceptar», sentenció.

Igualmente, Branson destacó que los venezolanos han sido «resistentes e ingeniosos». Recordó «un montón de encuentros que me dieron esperanza», incluyendo el de un ingeniero que dejó su trabajo en Tesla y regresó al país «para apoyar operaciones de recuperación».

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>>>>>También destacó el caso de «jóvenes emprendedores que rápidamente adaptaron su aplicación para compartir viajes para proporcionar transporte público gratuito en el caos que siguió al terremoto».

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.