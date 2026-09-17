EN FOTOS: La polémica estatua de Lionel Messi que inauguró la Alcaldía de Maracaibo que generó debate en redes

La Alcaldía de Maracaibo inauguró una estatua en honor al futbolista argentino Lionel Messi en la Vereda del Lago.

«Esta escultura de la estrella mundial del fútbol, Lionel Messi, fue donada por el equipo de trabajadoras y trabajadores de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, quienes de esta forma realizaron una contribución destinada a apoyar a nuestros hermanos afectados por el doble sismo ocurrido en la región central el 24 de junio de 2026», se alcanza a leer en la placa junto a la estatua.

La estatua revestida con un color dorado muestra al campeón del mundo señalando con ambos dedos hacia el cielo. «El arte se convierte así en un acto de profunda solidaridad».

«La obra fue realizada por el escultor venezolano Josué Benjamín», añadió.

La inauguración contó con la presencia de público local y autoridades.

Las publicaciones sobre la estatua en redes sociales generaron rechazo por no exaltar a los venezolanos. «Hoy cumplimos SEIS meses de ser campeones del mundo en nuestro deporte. Zulia se jacta de ‘generar’ los mejores peloteros del país (Chourio, Pablo López) uno de ellos dio un home run para eliminara la super potencia Japón del Clásico (Wilyer Abreu)», destacó un usuario.

En esta línea, otro dijo: «Luis Aparicio. El mejor jugador zuliano y de Venezuela no tiene una estatua en el Zulia. El alcalde de Maracaibo ha colocado una de Lionel Messi».

«No me parece, ese ser ni a Venezuela nombra. Estatua a los chicos estudiantes ganadores de robótica que son de acá de Maracaibo, esos si se lo merecen», agregó otro usuario.

«¿Hay una estatua de Messi y no una de Juan Arango? Por eso estamos como estamos», continuó otro.