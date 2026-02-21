EN FOTOS: La Encargada de Negocios de EEUU recibió en Maiquetía 65 toneladas de insumos médicos

La Encargada de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, recibió este sábado 65 toneladas de insumos médicos enviados desde la nación norteamericana, que serán usados para abastecer al sector salud del país.

Así lo anunció la Embajada de EEUU en Caracas, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado con fotos de la entrega.

«Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos», dijo la diplomática en la cuenta de X (Twitter) del órgano consular.

En este sentido, advirtió que este nuevo cargamento se da en el marco del «plan de tres fases del Presidente de los EEUU», anunciado por la administración de Donald Trump tras el operativo que culminó con la captura y extracción de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

#Venezuela | La Encargada de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, recibió este sábado 65 toneladas de insumos médicos enviados desde la nación norteamericana, que serán usados para abastecer al sector salud.

PRIMER CARGAMENTO LLEGÓ EL PASADO 13 DE FEBRERO

El pasado viernes 13 de febrero arribaron al país las seis primeras toneladas de insumos médicos enviados por EEUU.

«¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano», dijo Dogu en un mensaje divulgado a través de las redes sociales de la embajada estadounidense.

«Entendemos la importancia de establecer una base fuerte en el sistema de salud. Esta es la primera entrega de suministros médicos para Venezuela. Vamos a traer más en los próximos días y semanas», agregó la diplomática.

Asimismo, trascendió que estos medicamentos van a ayudar a la red ambulatoria del país.

LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS COMPROMETIDAS A CANCELAR LOS INSUMOS

El Departamento de Estado de los EEUU señaló el pasado sábado que los medicamentos enviados a Venezuela, los reembolsarán las «autoridades interinas», encabezadas por Delcy Rodríguez.

«Estados Unidos se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos al pueblo venezolano, pero este esfuerzo no es solo caridad», recordó el Departamento de Estado en una publicación en la red social X (Twitter).

De igual manera, advirtieron que las autoridades venezolanas se comprometieron a reembolsar no solo este envío, sino también «cualquier entrega futura».