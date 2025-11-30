EN FOTOS: FANB anunció destrucción de material utilizado para «minería ilegal» en Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyó en el estado Amazonas material que se utilizaba para la minería ilegal en la entidad, informó este domingo el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.

En una publicación en Instagram, indicó que el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la «Operación Neblina 2025». En concreto, en el sector Caño Caname, ubicado en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 6 Guayana.

Durante el hecho, se procedió a la incautación y posterior destrucción in situ de todo el presunto material de minería ilegal. En total, la FANB quemó dos molinos de martillo, tres motos, una motobomba, 60 metros de manguera plástica de 1/2 pulgada, 175 litros de gasolina y 200 metros de lona negra.

Tras ello, Hernández Lárez aseguró que Venezuela «es tierra de paz, de derecho y de justicia que lucha a diario contra la depredación ambiental y la explotación minera ilegal en pro de un medio ambiente saludable».

FANB DESTRUYE BALSAS EN BOLÍVAR

El sábado, Hernández Lárez había informado que los funcionarios de la FANB realizaron la destrucción de dos balsas que se utilizaron también para la minería ilegal en la entidad.

Asimismo, los efectivos de la Fuerza Armada procedieron a la incautación de otros materiales, incluidos dos motobombas, dos plantas eléctricas, 600 litros de combustible, 150 metros de mangueras, dos bombas de agua tipo caracol y dos compresores de aire.

En ese orden de ideas, Hernández Lárez recordó que en Venezuela la explotación minera «está estrictamente prohibida en cualquier tipo de cuenca hidrográfica debido al riesgo de contaminación y la destrucción que representa para los ecosistemas».