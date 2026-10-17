EN FOTOS: EEUU reactivó el Destacamento de Marines en su embajada de Caracas, este general encabezó el acto

La Embajada de EEUU en Caracas dio otro paso clave dentro de sus aspiraciones en Venezuela al reactivar oficialmente el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines, según informó el mismo cuerpo este sábado.

De acuerdo con una publicación de la sede diplomática, el general Eric M. Smith, comandante de esta unidad militar, encabezó el acto para certificar la medida. Esta acción busca garantizar la custodia y el resguardo de todo el personal diplomático en la capital venezolana.

Durante la ceremonia, las autoridades estadounidenses resaltaron la alianza histórica que mantienen el Departamento de Estado y los Marines para defender sus instalaciones en el mundo. Esta colaboración permanente busca asegurar el orden y la integridad de las sedes internacionales y de los funcionarios que laboran en ellas.

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El restablecimiento de la protección militar en la sede capitalina representa una acción directa para fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela.

De esta manera, la medida respalda de forma concreta el plan de tres fases que impulsan el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. La presencia del comandante Eric M. Smith en territorio venezolano ratifica el compromiso de Washington con la seguridad de su delegación.

Con este despliegue, el Cuerpo de Marines retoma su rol estratégico en la defensa de la infraestructura diplomática. También en el resguardo de las misiones estadounidenses en el exterior.