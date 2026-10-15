Esta fue la cantidad de fertilizantes que exportó Pequiven después de siete años a EEUU

EFE.- La empresa estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) exportó 30.000 toneladas de fertilizantes a EEUU, como parte del renovado comercio entre ambos países, que retomaron sus relaciones en marzo después de siete años de ruptura, informó este jueves la embajada estadounidense en Caracas.

«Fue excelente ver concretada la exportación de 30.000 toneladas métricas de fertilizantes de Pequiven a Estados Unidos a través de la empresa estadounidense XTS Commodities, filial de Xtellus Partners», dijo el encargado de negocios, John Barrett, en un mensaje en la cuenta de X de la embajada.

El diplomático indicó que este cargamento «contribuirá al suministro de insumos claves para los agricultores norteamericanos» y resaltó que con esta exportación se sigue reforzando «el comercio bilateral y la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases» (estabilización, recuperación y transición) del presidente Donald Trump para el país, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron el 30 de marzo pasado sus relaciones diplomáticas que Maduro rompió en 2019.

Tras la detención de Maduro y el restablecimiento de los lazos comunes, ambos países han llegado a llamarse «socios» y «amigos» en medio de diversos convenios firmados en materia de petróleo, oro y minería. En agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de haber retirado las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.