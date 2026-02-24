EN FOTOS: Atropellaron a cunaguaro en autopista Barquisimeto–Sarare, así lograron rescatarlo

Organismos de seguridad lograron rescatar a un ejemplar de cunaguaro atropellado en la autopista Barquisimeto–Sarare, específicamente en el sector Los Mangos.

«Gracias a la articulación entre la Policía Nacional Bolivariana Ambiental y nuestras unidades de Fiscalización y Diversidad Biológica, logramos el traslado exitoso de este macho adulto al Parque Zoológico y Botánico Bararida», informó el Ministerio para el Ecosocialismo a través de sus redes sociales.

Asimismo, el organismo precisó que actualmente el ejemplar recibe cuidados médicos veterinarios especializados para tratar los traumatismos del impacto.

En este sentido, hizo un llamado de conciencia a todos los pobladores de la zona y regiones aledañas. «Por favor, conduce con precaución, especialmente en zonas de paso de fauna. ¡Nuestra biodiversidad nos necesita!», acotó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @ecosocialismolara_ve

El ministro Freddy Ñáñez alertó sobre el peligro al que se exponen estos felinos por la presencia de los humanos. «La deforestación y las quemas en zonas montañosas de Lara están desplazando a especies como el cunaguaro de su hábitat natural. Al verse sin refugio ni alimento, se ven obligados a bajar a las carreteras, exponiéndose a graves peligros».

«Proteger nuestra biodiversidad es una responsabilidad compartida. Desde el Ministerio de Ecosocialismo impulsamos políticas de conservación para frenar la destrucción de los corredores biológicos y garantizar el equilibrio ecológico en nuestra patria», añadió.