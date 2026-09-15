EN FOTOS: Así fue el heroico rescate de un perrito que cayó al río Guaire

Organismos de seguridad lograron rescatar satisfactoriamente a un perrito que había caído al río Guaire en horas de la mañana de este martes, 15 de septiembre.

«Hoy la vida abrió un paréntesis de esperanza a orillas del río Guaire. A la altura de Las Mercedes, un pequeño peludito se encontraba atrapado en la ribera, asustado y al borde del peligro. Sin embargo, su destino cambió gracias a la empatía y entrega de verdaderos héroes», informó Protección Civil Baruta a través de sus redes sociales.

El organismo señaló que a pesar de lo inclinada de la pendiente, los uniformados lograron descender hasta el lugar y lograr salvar la vida del perrito.

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Una vez en posesión de los uniformados, lo trasladaron de inmediato a la sede de Misión Nevado, donde recibió atención médica, refugio y el afecto que tanto necesitaba por parte de los cuidadores.

Además, destacó que quedó a la espera de un hogar definitivo.

«Agradecimiento profundo al equipo de Rescate 02 y a la Unidad Motorizada. Hoy no solo realizaron un procedimiento técnico; salvaron una mirada, un latido y nos recordaron a todos el valor del amor y la compasión. ¡Gracias por defender la vida en cada rincón!», concluyó PC Baruta.