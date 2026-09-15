Venezuela

Embajada de EEUU entregó equipos médicos al Hospital Vargas, esto fue lo que llevaron

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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Hospital Vargas,
@usembassyve

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que Project C.U.R.E. donó equipos e insumos médicos al Hospital Vargas de Caracas.

A través de las redes sociales de la sede diplomática, Barrett indicó que entre las donaciones están equipos quirúrgicos, de traumatología, ginecología y traslado de pacientes.

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Además llevaron al Hospital Vargas insumos respiratorios y materiales para la atención clínica.

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«Con el apoyo del Departamento de Estado, la Asociación Médica Venezolana Americana (VAMA) y Cáritas Venezuela, la donación forma parte de un envío de nueve toneladas de suministros médicos, valorados en casi $750.000, enviados por Project C.U.R.E.», expresó el diplomático.

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De igual forma, expresó que EEUU sigue «respaldando» el sector salud en Venezuela bajo el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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