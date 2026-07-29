EN DETALLES: Lanzaron plataforma para apostillar y legalizar de manera electrónica los títulos universitarios

El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, anunció el lanzamiento de la nueva plataforma digital para la apostilla y legalización internacional electrónica de títulos universitarios.

«Este nuevo portal facilitará un trámite fundamental para nuestros ciudadanos, especialmente para quienes se encuentran en el exterior, reafirmando nuestro compromiso con la simplificación de los servicios públicos y el fortalecimiento de una gobernanza digital eficiente, moderna y al servicio de todos los venezolanos», indicó Plasencia a través de sus redes sociales.

Una vez que protocolizas tu título en el SAREN, puedes solicitar tu apostilla de forma inmediata.

¿CÓMO HACER EL PROCESO?

Primero ingresa a la plataforma de trámites en línea del SAREN con tu usuario y contraseña. Una vez dentro debes hacer click en ‘ver solicitudes’ en el menú principal. Allí verás el listado de tus copias certificadas y protocolizaciones de títulos.

En la columna ‘acciones’ presiona el botón ‘solicitar apostilla o legalización internacional’, elige el país de destino de tu documento.

Al confirmar los datos el sistema generará tu planilla de pago PUB.

Siguiendo las instrucciones de nuestra presidenta, @delcyrodriguezv, desde el Gobierno nacional anunciamos el lanzamiento de la nueva plataforma digital para la apostilla y legalización internacional electrónica de títulos universitarios:https://t.co/m58jLk0jYq Este nuevo… pic.twitter.com/UAer0CBGm8 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 29, 2026

Los solicitantes podrán cancelar a través de pago móvil, ventanilla única de recaudación, el portal del SAREN o por la banca en línea.

Tras el pago, la apostilla se emitirá automáticamente y se podrá descargar en la sección de acciones.