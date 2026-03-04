En claves: Ley de Minas, inversiones y «oportunidades» entre lo que hablaron el secretario de Interior de EEUU y Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, tuvieron este miércoles una reunión en el Palacio de Miraflores y trataron temas de cooperación energética y fortalecimiento minero.

Burgum llegó a territorio venezolano en la mañana de este 4 de marzo. Tras la reunión con Rodríguez, ambos brindaron una breve declaración a los medios de comunicación desde las afueras del palacio de gobierno.

RODRÍGUEZ SOBRE MINERÍA

Desde un principio, la mandataria venezolana confirmó que trataron diversos temas de minería con el secretario. En tal sentido, afirmó que Burgum estará dos días en el país y tiene una agenda para el jueves, aunque no brindó detalles .

«Estamos abordando aspectos de minería, minerales metálicos, no-metálico, estratégicos, no-estratégicos. Abordaremos la agenda energética que ya conversamos con el secretario (de Energía, Chris) Wright», indicó Rodríguez.

En el marco de la visita, Rodríguez reveló que presentará ante la Asamblea Nacional una reforma de la Ley de Minas. El objetivo de esta propuesta es abrir la puerta a inversión extranjera en este sector.

«Pedimos la colaboración de los diputados para actuar con celeridad», acotó Rodríguez, quien manifestó a Burgum su deseo de dar un «impulso al desarrollo nacional». «Queremos que la gente vea los beneficios y los atributos de una buena relación entre nosotros», acotó.

BURGUM PIDE «PROSPERIDAD»

Por otra parte, el Burgum mantuvo la misma línea del secretario Chris Wright, quien visitó Caracas a mediados de febrero, y destacó las «oportunidades» que ofrece Venezuela para los inversores estadounidenses.

«Estamos aquí por la valentía del presidente Trump y por la colaboración que usted inició, presidente, que esperamos que continúe por la paz y la prosperidad de todos», detalló Burgum en su alocución.

El secretario aseguró que un entendimiento puede ser «maravilloso». «Las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia entre los dos grandes países, Estados Unidos y Venezuela, no tiene límites», acotó Burgum.

De acuerdo a las declaraciones de Burgum, la Casa Blanca cree que las «oportunidades son más grandes que nunca». Tras el entendimiento con Rodríguez, afirmó que compañías estadounidenses «representan millones de dólares en inversión y en trabajos muy bien remunerados».

A dos meses de la captura de Nicolás Maduro, Burgum es el segundo secretario estadounidense que visita Venezuela. Los encuentros se han enfocado en temas de inversión en materia energética y explotación de recursos naturales.