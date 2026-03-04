Juan Pablo Guanipa reveló que sigue el juicio en su contra: Estas son las exigencias que hizo a las autoridades

El dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, reveló este miércoles que sigue el juicio en su contra a pesar de encontrarse en libertad tras dos procesos de detención.

«Hoy no solo me presenté sino que por fin designé a un defensor privado, porque el juicio sigue, entonces pude designar al doctor Joel García como mi defensor privado, un derecho que me fue confiscado desde el momento del inicio del procedimiento judicial», dijo en rueda de prensa.

«También estoy exigiendo que me quiten el bloqueo en el Saime. Desde hace 10 años yo no puedo sacar documentos de identidad. Yo no tengo pasaporte, sino vencido hace unos siete años, porque no me han desbloqueado en el Saime, solicitud que estamos haciendo también», añadió.

En esta línea, destacó que está luchando por sus derechos personales. «También estamos yendo al Ministerio Público para que me devuelvan los bienes que incautaron cuando me detuvieron de manera absolutamente ilegal».

#4Mar | El dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, reveló este miércoles que sigue el juicio en su contra a pesar de encontrarse en libertad tras dos procesos de detención: «Hoy no solo me presenté sino que por fin designé a un defensor privado, porque el juicio sigue, entonces… pic.twitter.com/TZ27S4MOUs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 4, 2026

CAMINO A LA DEMOCRACIA

Guanipa señaló que antes de llegar a unas elecciones se deben tener las condiciones necesarias. «Nuestra exigencia es por la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. A partir de este momento vamos a seguir en la lucha por esa liberación de los presos políticos».

Asimismo, destacó la importancia de que puedan regresar todos los políticos exiliados. «Lo que le pasó a Maduro le pasó porque no respetó las reglas, porque no respetó la voluntad del pueblo venezolano, porque o respetó la soberanía del pueblo venezolano».

#ENVIVO 🇻🇪 | Juan Pablo Guanipa: “Lo que le pasó a Maduro fue porque no respetó las reglas y la voluntad del pueblo venezolano. Hoy nos enfrentamos a un proceso donde es fundamental que estemos todos unidos, respetando el liderazgo de María Corina Machado”, dijo. Conéctate:… pic.twitter.com/On2cRsoo5G — VPItv (@VPITV) March 4, 2026

«Todos los partidos de la unidad democrática, todos los que estamos convencidos de que debe producirse un cambio en Venezuela, debemos estar unidos. Además, todos respetando, acompañando, impulsando, el liderazgo de quien se ganó el cariño del pueblo venezolano y se convirtió el 22 de octubre de 2023 en la candidata del pueblo venezolano a la presidencia de la República, María Corina Machado», agregó.

«Igualmente, el liderazgo de quien ganó el proceso electoral el 28 de julio de 2024, Edmundo González», continuó.

A pesar de esto, admitió que el proceso dependerá de muchos actores. «Tenemos que coincidir con la opinión del gobierno de los Estados Unidos que indudablemente tiene un rol fundamental en esta etapa que atraviesa Venezuela. Nosotros vamos indudablemente hacia un proceso electoral. La forma de dilucidar los problemas del país tiene que darse tomando en cuenta la opinión del pueblo, ese pueblo que se manifestó el 28 de julio de 2024 y que lo ideal sería que se respetara su voluntad expresada allí, que Maduro la irrespetó junto a sus cómplices, una de ellas quien ejerce hoy la presidencia de la República. Ella no me puede decir que ella nació el 2 o 3 de enero. Ella es corresponsable de todo lo que pasó en Venezuela en materia de violación de DDHH y violación del Estado de Derecho».

«Tenemos que cambiar el CNE, no se justifica que un señor como Elvis Amoroso, cómplice de Maduro en el robo del proceso electoral del 28 de julio de 2024 pretenda mantenerse en la conducción del CNE, violentó la soberanía del pueblo venezolano», afirmó.

El pueblo venezolano es el único que debe decidir quién gobierna Venezuela. Pero primero hay que desmantelar el sistema que traicionó la soberanía popular el 28 de julio. Esto es lo que tenemos que cambiar: -Fuera Elvis Amoroso y el CNE criminal que se robó las elecciones.… pic.twitter.com/fuajG5Ywmr — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) March 4, 2026

«También tenemos que revisar el registro electoral para que todos los venezolanos, estén donde estén puedan ejercer su derecho al voto, cosa que ha sido confiscada por este régimen. También tenemos que lograr que todos los inhabilitados políticamente estén habilitados. Además, tenemos que lograr que le devuelvan las siglas a la dirigencia natural de los partidos políticos», continuó.

«Cumplidos esos parámetros tendremos las bases para que se haga un llamado a un proceso electoral en Venezuela. ¿Cuándo? Es muy difícil determinar la fecha. Tenemos que lograr esas victorias una por una hasta que tengamos las condiciones y se llame a un proceso electoral. Es irreversible el cambio político en el país», asentó.

Exigimos que en los próximos días sean reconocidos los líderes naturales de los partidos políticos, que puedan regresar a Venezuela y sean ellos quienes conduzcan el proceso de democratización en el país. -Declaraciones de Juan Pablo Guanipa en la sede de Primero Justicia. pic.twitter.com/1GvrHc0KeD — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 4, 2026

EL CHAVISMO TENDRÁ SU ESPACIO

Para finalizar, indicó que el chavismo tendría su espacio como oposición en el país. «Yo le quiero decir al chavismo que ellos van a tener el espacio que ellos nunca permitieron que nosotros tuviéramos. Nosotros vamos a tener con ellos el comportamiento que ellos nunca tuvieron con nosotros», dijo.

#ENVIVO 🇻🇪 | Juan Pablo Guanipa: “Le quiero decir al chavismo que van a tener el espacio y que vamos a tener el comportamiento que ellos nunca tuvieron con nosotros (…) Maduro no respetó al pueblo y está sufirendo las consecuencias”. Conéctate: https://t.co/K2RU4oFZOw pic.twitter.com/YzXHbgJKyv — VPItv (@VPITV) March 4, 2026

«Deben entender que son minoría y que la democracia no es el gobierno de las minorías, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Ellos van a tener el espacio que les corresponde y así puede asumirse el papel que cada uno debe jugar», expresó.

«Si ellos hubiesen respetado lo que pasó el 28 de julio de 2024 estarían en la oposición, asumiendo su rol como opositor, con su espacio, pero Maduro no lo hizo y está cumpliendo las consecuencias», concluyó.