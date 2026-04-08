En claves del mensaje de Delcy Rodríguez: Desde aumento «responsable» el 1May hasta reformas de leyes inmobiliarias

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió este miércoles un mensaje al país, en el que anunció un aumento «responsable» del ingreso de los trabajadores para el 1 de mayo, Día del Trabajador, aunque no precisó la cifra.

Rodríguez recordó que el ingreso mínimo fue aumentado en marzo a 190 dólares, la mayoría procedente de bonos del sistema Patria. En tal sentido, afirmó que se ha dado un importante incremento en los últimos cinco años.

«Estuvo acompañado de lo que podemos decir el ingreso no monetario, sino social. Se ha expresado a los trabajadores a través de subsidios directos a la electricidad, agua y gasolina, que alcanza prácticamente un monto de 189 dólares», acotó Rodríguez.

«FUENTE DE FINANCIAMIENTO»

La mandataria encargada aseguró que se ha dado una recuperación de la economía, lo que permite un nuevo ajuste el Día del Trabajador. Sin embargo, sostuvo que «ningún incremento al ingreso de los trabajadores debe estar desprovisto de una fuente de financiamiento».

Igualmente, Rodríguez afirmó que creó dos fondos para invertir «infraestructura básica» del país, como el sector eléctrico, educativo y sanitario. «Una vez cesen las sanciones, (los recursos) irán para el beneficio del pueblo venezolano», acotó.

PIDE «MODERNIZACIÓN»

Durante el discurso, Rodríguez insistió en la necesidad de una «modernización» en el estado venezolano. «Pido una nueva institucionalidad», sentenció la mandataria, quien pidió eliminar los trámites innecesarios en el país.

«Pido un Estado ágil, digital, transparente, eficiente y profesional. Llamo a los venezolanos a incorporarse a este esfuerzo y regresar a nuestra patria para que todos sumemos juntos en esta dirección», acotó.

Rodríguez sostuvo que se tiene que «recuperar tiempo perdido» y «nivel de vida». «Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos», sentenció.

COMISIONES

En este mismo orden de ideas, Rodríguez pidió crear una comisión para crear un «nuevo modelo» laboral en Venezuela. En estos diálogos participará el Estado, el sector privado, los trabajadores y pensionados.

Rodríguez firmó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos y ordenó crear un Consejo Nacional de Economía que cree un nuevo modelo tributario «más competitivo y eficiente». Aunque reconoció que se ha hecho «muchísimo», pidió ir un paso más allá.

«Debemos impulsar plataformas tecnológicas que nos permitan pasar a un nivel superior. He escuchado a los sectores comerciales, industriales y puedo decir que espero que de este Consejo pueda salir un nuevo modelo de consenso», agregó.

Por otra parte, Rodríguez solicitó reformas las leyes relativas al mercado inmobiliario, alertando que medio millón de viviendas están «congeladas». Esencialmente, pidió el sector tenga «garantías» para que los «inmuebles estén en la disposición».

Rodríguez también creó una comisión que «determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado». «Queda excluida la industria de los hidrocarburos», aclaró.

PEREGRINACIÓN

Al igual que en otras alocuciones, Rodríguez llamó a un diálogo entre todos los sectores del país, tanto económicos y sociales como los políticos. En tal sentido, convocó a una «peregrinación contra el bloqueo» el próximo 19 de abril.

«Quiero convocar a todos los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y sumarnos a una gran peregrinación para luchar en conjunto y elevarnos como una sola voz contra el bloqueo y las sanciones al país», acotó Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISIS DE AGUA GOLPEA A MARGARITA, COCHE Y CUBAGUA: EXIGEN UN PLAN PARA MEJORAR EL SUMINISTRO

Esta «peregrinación» recorrerá «todo el país» y concluirá el próximo 1 de mayo en Caracas, cuando se suele realizar la marcha del Día del Trabajador. No dio mayores detalles sobre esta actividad.

La mandataria encargada estaba acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. También estuvieron presentes otros integrantes del gabinete.