Crisis de agua golpea a Margarita, Coche y Cubagua: exigen un plan para mejorar el suministro

Omar Veracierto, diputado de la Asamblea Nacional, pidió al gobierno nacional un plan para mejorar el suministro de agua potable hacia el estado Nueva Esparta e insistió en la necesidad de inversión estatal.

El suministro de agua potable a Nueva Esparta y Sucre se ha visto afectada por una obstrucción en un túnel de la represa del Turimiquire. Para Veracierto, se tienen que tomar medidas para abastecer a las comunidades afectadas.

«El llamado es que desde el Ejecutivo nos avoquemos en una comisión especial para tratar el tema de Margarita, Coche y Cubagua. Hay unas particularidades dentro del punto de vista presupuestario», expuso Veracierto el miércoles en el programa La Frecuencia, de Unión Radio.

Veracierto consideró que «no estamos recibiendo la asignación que deberíamos». En tal sentido, sostuvo que el plan tiene que «nacer» desde el gobierno, en donde «todos pongamos nuestra voluntad política, trabajo y acción para que funcione».

El diputado subrayó que no se trata solo del agua potable, sino del «deterioro de los servicios público y la economía» en el estado. «El tema Nueva Esparta no escapa de la realidad del país, muy en particular por nuestra situación de insularidad», agregó.

¿Y EL AGUA DE MAR?

Por otra parte, el diputado sostuvo que no se debe ver como «algo caro» la desalinización del agua. Sin embargo, sostuvo que se requiere de inversión del Estado y un plan de contingencia para evitar las tomas ilegales.

«Eso debe aumentar el caudal de distribución de agua en nuestros estados. El tema de la tubería submarina tiene más de 35 años o que pensemos en una nueva tubería. No podemos seguir viviendo de eso, tiene que haber un plan alternativo», expuso.

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Veracierto concluyó que los ciudadanos no pueden estar entre 50 y 60 días sin un suministro de agua potable. Aunque la apertura de pozos pueden solucionar parte de la problemática, el parlamentario insiste en evaluar distintas propuestas.