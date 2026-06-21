EN CARABOBO: Tragavenado se escondió en un lugar muy inusual y esto hicieron para rescatarla

La noche de este viernes 19 de junio ocurrió un hecho insólito en la urbanización Trigal Norte, en Valencia, estado Carabobo. Una serpiente tragavenado sorprendió a los vecinos y transeúntes que se encontraban en las afueras de una panadería ubicada en la tercera ala del Centro Comercial Patio Trigal.

Según se conoció en redes sociales, vieron al animal en la parte delantera de un vehículo, del lado izquierdo, oculta en una rueda. Esto ocasionó alarma y para no dañar al espécimen optaron por llamar a miembros del Grupo Especializado en Salvamento y Animales Venenosos (Gesav).

Una vez que esta brigada llegó al sitio procedieron a sacar a la tragavenado con el cuidado requerido, sin causarle daño y también sin afectar a alguna persona cercana.

En el video difundido por Blogvalenciahoy muestra como los especialistas del Gesav maniobraron para atrapar a la serpiente y meterla en un saco.

Los expertos recomiendan que en estos casos hay que mantener la distancia y reportarlo para que sea el personal especializado el que maneje a estos animales.

Los reportes de serpientes tragavenado (Boa constrictor) en zonas residenciales y urbanas son recurrentes debido a la cercanía de la ciudad con áreas naturales.

La mayoría de estos avistamientos corresponden a serpientes que se desplazan buscando alimento (como roedores) o refugio.

Aunque su tamaño puede ser imponente y llegan a medir hasta dos metros, la boa no es venenosa, porque su método de caza es la constricción.

Se han reportado avistamientos y capturas recientes en sectores como El Trigal, La Trigaleña, Mañongo, y zonas cercanas al Zooaquarium de Valencia.