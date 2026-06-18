VIDEOS: La curiosa historia de Merlín, el pato viral que se ha robado la atención durante el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, cuenta con numerosas historias icónicas, pero una de las más curiosas ha sido la del pato Merlín, que se ha robado la atención de los fanáticos durante el torneo.

La historia de Merlín se remonta hasta el pasado miércoles, cuando se disputó el primer partido del torneo en el Estadio Azteca. Cientos de millones de personas siguieron en sus televisores la victoria de México frente a la Sudáfrica.

Más allá de lo ocurrido en el campo de juego, en redes sociales se viralizaron los videos de un pato que apareció en las calles de Ciudad de México durante los festejos. Se trataba, ni más ni menos, que de Merlín.

🦆🇲🇽 | MUNDIAL 2026: Merlin, el Pato, es la sensación no oficial de la Copa en México. pic.twitter.com/dzewipoH4o — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 17, 2026



De acuerdo a medios mexicanos, Merlín caminó junto a la multitud en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Lo más curioso del caso es que el pato tenía una camisa de la selección mexicana.

MERLÍN, EL PATO MUNDIALISTA

Algunos transeúntes grabaron video de Merlín caminando junto a los fanáticos y el caso se viralizó rápidamente. En cuestión de horas, el icónico animal fue llamado el «Pato Mundialista» y se convirtió en tendencia mundialmente.

Merlín pertenece a Karla Ivette, una comerciante que vende aguas y refrescos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En una entrevista con el medio deportivo ESPN, aclaró que varias personas han intentado comprarlo, pero «no se vende».

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«Le pusimos Merlín por el mago; nuestro pato se nos hace algo mágico», dijo su dueña. Además, precisó que el animal tiene apenas dos años y forma parte de la familia, considerándolo el «patrón» del negocio de bebidas en el Centro Histórico.

La fiebre por Merlín ha seguido escalando y ya se venden muñecos inspirados en él con las camisetas de las selecciones participantes en el torneo. Una historia más que tan solo puede ocurrir en un evento de la talla del Mundial.