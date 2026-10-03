«En Carabobo siempre hay luz»: Las polémicas declaraciones de Lacava que dan de qué hablar

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, desató una fuerte controversia este sábado 3 de octubre al asegurar que en la entidad «nunca se va la luz» y que en esa región «siempre» hay luz, a pesar de que a mitad de semana anunció un plan de racionamiento fraccionado.

La declaración ocurrió durante una entrevista con el periodista Nelin Escalante. El comunicador le consultó si el suministro estaba garantizado para la Expo Sabe a Venezuela, evento programado entre el 22 y el 25 de octubre.

«Siempre. Aquí no se va la luz», aseveró Lacava. Ante la respuesta, Escalante le recordó de inmediato que el propio mandatario regional había anunciado recientemente un esquema de racionamiento por bloques.

«Sí, pero eso es echando broma. Eso es para que la gente crea. Aquí no se va la luz. Nunca se ha ido», exclamó el gobernador.

Hace pocos días, Lacava presentó un plan piloto de racionamiento para la entidad. La medida contempla suspender el servicio en bloques de tres horas dos veces al día, reemplazando las interrupciones continuas de seis horas.

«No es lo mismo que te quiten la luz durante seis horas, de seis de la tarde a 12 de la noche, a que te quiten tres nada más y las otras tres te las fraccionen en la mañana», defendió Lacava al presentar su plan y asegurar que están ofreciendo «soluciones».

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que en la entidad «nunca se va la luz», a pesar de haber anunciado a mitad de semana un plan de racionamiento fraccionado en la región. Video: Nelin Escalante pic.twitter.com/xbdBGILba6 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 3, 2026

CARABOBO, AZOTADO POR LOS PROLONGADOS CORTES

A pesar de ese anuncio, habitantes de diversos municipios como Guacara, San Diego y Naguanagua han denunciado que ese nuevo esquema no se está cumpliendo. Los carabobeños aseguran que se mantiene el corte de seis horas e incluso algunos han alertado que el racionamiento se ha extendido entre ocho y diez horas, divididos en dos bloques.

Carabobo ha sido uno de los estados más impactados por el racionamiento eléctrico, a pesar de que históricamente se le considera el corazón industrial de Venezuela. Solo un día después del anuncio de Lacava, se desataron protestas en diversos puntos, al punto incluso de quemar cauchos y pancartas del dirigente chavista, debido a la molestia por los intensos apagones.