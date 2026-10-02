Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y varias zonas del país este 2-Oct

Este viernes pasadas las 11 de la mañana se registró una fuerte fluctuación eléctrica en varias zonas de Caracas y estados del país.

A través de redes sociales usuarios reportaron la falla en el servicio eléctrico. «Fuerte bajón de luz en diferentes zonas de Caracas la mañana de este viernes 11:33 de la mañana», indicó un hombre en X (Twitter).

Entre los reportes resaltaron los ocurridos en Valles del Tuy, así como en Carabobo.

«Se registra un fuerte bajón en el sistema eléctrico en varios sectores de Naguanagua, Carabobo», agregó otro usuario, mientras que uno indicó: «Ese bajón estuvo feo, feo».

Otra persona se quejó en redes sociales por la incertidumbre que viven a diario. «11:34 y media Caracas, Maracay y Naguanagua con el corazón en la boca, desenchufando todo antes de que se queme», dijo.

«Así vivimos: pendientes del bombillo en vez de vivir tranquilos», agregó.

#2-oct | Fuerte fluctuación eléctrica se registró la mañana de este viernes en Caracas y otros estados del país. Reporta tu zona 👇🏽 pic.twitter.com/Caca7gDecf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 2, 2026

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado con respecto al bajón.

Cabe recordar que está previsto que en las próximas horas se incorpore una nueva turbina al Sistema Eléctrico Nacional desde el estado Zulia que aportará 150 megavatios que busca mermar la crisis eléctrica.