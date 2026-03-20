En Bolívar: Desalmado entró a la casa de la vecina y lo que hizo dejó consternada a toda la familia

La comunidad de Las Delicias, en San Félix, estado Bolívar, quedó profundamente consternada tras el violento ataque que acabó con la vida de Canela, una perrita de siete años que era parte esencial de una familia del sector.

De acuerdo con un reporte de Televen y otros medios, el hecho ocurrió en la calle El Parlamento, donde un hombre de 48 años ingresó sin autorización al patio de una vivienda y, sin mediar palabra, apuñaló a la perrita mientras dormía.

La escena fue presenciada por familiares, quienes no comprenden el motivo de la brutal agresión.

Según relató una de las dueñas y miembro de la familia Ruiz, el atacante apareció en la escalera del patio y, al desplazarse hacia otra área de la casa, sorprendió a Canela mientras descansaba.

La perrita apenas tuvo tiempo de levantarse, antes de recibir la puñalada que le causó la muerte casi de inmediato.

«Cuando ella siente que él viene, obviamente, ella se levanta, pero rápidamente la apuñaló. Ella salió corriendo a este lado y murió de una vez», relató la mujer.

«Así como le dio la puñalada al perro, así se la pudo dar a cualquiera. A uno de nosotros, a cualquiera. Mi hermana estaba sentada allí. Yo me levantó es por eso. Porque yo digo: ‘qué hace ese hombre aquí’. Y cuándo le veo el cuchillo y el machete en la mano yo me levanto a ver qué es lo que pasa. Ya mi hermana venía también y en ese momento apuñaló a la perra», agregó

Tras cometer el acto, el hombre se retiró del lugar con total frialdad, dejando a la familia en estado de shock.

Canela convivía con su hermana, Albina, y era considerada un miembro más del hogar.

CAPTURARON AL AGRESOR

Lo que se detalló, es que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana acudieron al sitio tras la denuncia y lograron detener al sospechoso, quien es vecino de la comunidad y, según las autoridades, portaba el arma.

Su captura generó alivio entre los residentes, quienes temían que pudiera repetir un acto similar contra otros animales o incluso personas.

La identidad del detenido no fue revelada, de momento, pero se confirmó que permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Tercera con competencia en delitos ambientales, que ahora busca esclarecer el móvil del crimen.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, desde posibles conflictos previos hasta un ataque sin justificación aparente.

En tanto, la familia humana de Canela exige justicia y espera que el responsable reciba una sanción ejemplar, especialmente por tratarse de un acto de crueldad cometido dentro de una propiedad privada.