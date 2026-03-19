Sucesos

Macabro asesinato de un abuelo en Yaracuy, una «amiga» arremetió en su contra tras discusión

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de una mujer de 43 años, identificada como Evelin Josefina Jiménez Villa, por el asesinato de un sexagenario en la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Jiménez. La víctima fue identificada como Jesús Francisco Rojas, de 62 años.

Leer Más

Fiesta mortal en Caracas dejó dos muertos y tres heridos: una pelea terminó en tiroteo
Crimen despiadado en Colombia, hombre asesinó de varias puñaladas a su pareja venezolana frente a varios testigos
EN EL VALLE: Le dio dinero a un hombre para apostar en las carreras de caballos y lo mató por no darle el premio

Los hechos se dieron en la noche del 15 de marzo, en las inmediaciones de la avenida Libertador. Jiménez y Rojas estaban consumiendo bebidas alcohólicas, pero se desató una pelea entre ambos.

«Se originó una discusión entre ellos, optando la mujer en desenfundar un arma blanca y, propinarle una herida en la región abdominal, para luego huir del sitio», detalló el reporte policial.

El hombre quedó tendido en el suelo con exposición de vísceras, hasta que fue localizado por un conocido. De acuerdo a Yaracuy al Día, el hombre fue trasladado al Hospital Central de San Felipe, pero murió unas pocas horas después.

CAPTURA DE JIMÉNEZ

La Delegación Municipal San Felipe del Cicpc puso en marcha las investigaciones del crimen. Una vez determinaron que Jiménez era la principal sospechosa, la detuvieron y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Reportes extraoficiales indican que Jiménez es alcohólica y agredió al sexagenario por problemas vinculados al licor. La mujer resultó detenida en las inmediaciones de la plaza José Joaquín Veroes, un sitio que visitaba para reunirse con sus amigos de tragos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: TRABAJADOR MURIÓ Y OTRO RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO EN FERROMINERA ORINOCO TRAS COLAPSAR UNA ESTRUCTURA

Designaron fiscal para investigar "envenenamiento masivo de mascotas" en comunidad de Bolívar
El caso quedó en manos del Ministerio Público. Foto: Archivo

Jiménez, aparentemente, pasaba su tiempo con alcohólicos que se reúnen en el centro de San Felipe o el municipio Independencia. Los problemas entre el grupo habría sido habituales, tanto por vicios, dinero o relaciones amorosas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EEUU filtró la millonaria cifra en petróleo que Venezuela envió a Cuba durante 26 años
EEUU
El insólito caso de Nicole, la mujer que durmió 64 días seguidos
EEUU
VIDEO VIRAL: Las vacaciones en los Alpes suizos que se convirtieron en espeluznante muerte para una mujer
Mundo