Macabro asesinato de un abuelo en Yaracuy, una «amiga» arremetió en su contra tras discusión

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de una mujer de 43 años, identificada como Evelin Josefina Jiménez Villa, por el asesinato de un sexagenario en la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Jiménez. La víctima fue identificada como Jesús Francisco Rojas, de 62 años.

Los hechos se dieron en la noche del 15 de marzo, en las inmediaciones de la avenida Libertador. Jiménez y Rojas estaban consumiendo bebidas alcohólicas, pero se desató una pelea entre ambos.

«Se originó una discusión entre ellos, optando la mujer en desenfundar un arma blanca y, propinarle una herida en la región abdominal, para luego huir del sitio», detalló el reporte policial.

El hombre quedó tendido en el suelo con exposición de vísceras, hasta que fue localizado por un conocido. De acuerdo a Yaracuy al Día, el hombre fue trasladado al Hospital Central de San Felipe, pero murió unas pocas horas después.

CAPTURA DE JIMÉNEZ

La Delegación Municipal San Felipe del Cicpc puso en marcha las investigaciones del crimen. Una vez determinaron que Jiménez era la principal sospechosa, la detuvieron y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Reportes extraoficiales indican que Jiménez es alcohólica y agredió al sexagenario por problemas vinculados al licor. La mujer resultó detenida en las inmediaciones de la plaza José Joaquín Veroes, un sitio que visitaba para reunirse con sus amigos de tragos.

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Jiménez, aparentemente, pasaba su tiempo con alcohólicos que se reúnen en el centro de San Felipe o el municipio Independencia. Los problemas entre el grupo habría sido habituales, tanto por vicios, dinero o relaciones amorosas.