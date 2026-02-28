Venezuela

Empresarios y sindicatos propusieron aumento de salario en mesas de trabajo: Estos son los montos planteados

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Representantes empresariales y sindicales reiniciaron las conversaciones con el Gobierno Nacional buscando consenso para fijar un nuevo salario mínimo.

Sobre esa situación, Tiziana Polesel, Jorge Roig y Tito Blanco evaluaron propuestas económicas que oscilan entre 200 y 450 dólares mensuales.

Leer Más

ventas
«El alza del dólar afectó las ventas»: Comerciantes aseguran que la compra de juguetes para el Niño Jesús está «lenta»
La respuesta de Maduro a la petición del papa León XIV y de Lula sobre EEUU y Venezuela
EN VIDEO: Periodista Ramón Centeno recibió autorización del tribunal para que sea operado y vuelva a caminar

La mesa de trabajo aborda la necesidad de reformar la ley laboral y eliminar el impacto negativo de las bonificaciones excesivas. Asimismo, buscan saldar una mora salarial de cuatro años con propuestas concretas sobre la mesa.

Tito Blanco, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, exigió cumplir el artículo 91 de la Constitución durante una entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos.

LEA TAMBIÉN: EJECUTIVO DESMINTIÓ SUPUESTA LLEGADA DE RODRÍGUEZ TORRES AL MINISTERIO DE DEFENSA, ASÍ RESPONDIÓ A LOS RUMORES

«Es el momento de oro para el gobierno de saldar una deuda que tiene con los trabajadores», afirmó Blanco. El sindicalista propuso un monto base de 200 dólares, apuntando a una meta ideal de hasta 450 dólares.

Por su parte, el consejero de la OIT, Jorge Roig, alertó sobre los obstáculos financieros del Estado respecto a la retroactividad de las prestaciones sociales.

«Aumentar solo 10 dólares con el cálculo de retroactividad es impagable», señaló enfáticamente. En ese sentido, Roig insistió en revisar imparcialmente la ley del trabajo para adaptarla a la realidad económica y a las sanciones.

Además, Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fedecámaras, criticó duramente el uso excesivo de bonos que evaden las contribuciones legales.

«Un trabajador debería tener un salario», sentenció Polesel. La gremialista celebró la apertura del diálogo legislativo y pidió buscar salarios máximos para elevar la calidad de vida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump confirmó el fallecimiento del Ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Trump confirmó el fallecimiento del Ayatolá Alí Jamenei, «líder supremo» de Irán
Mundo
Arreaza anunció que se le otorgó "medidas alternativas" a 31 militares que estaban detenidos
Arreaza anunció que se le otorgó «medidas alternativas» a 31 militares que estaban detenidos
Venezuela
La Media Luna Roja confirmó más de 200 fallecidos en Irán tras los ataques de Israel y EEUU
La Media Luna Roja confirmó más de 200 fallecidos en Irán tras los ataques de Israel y EEUU
Mundo