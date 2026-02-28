Empresarios y sindicatos propusieron aumento de salario en mesas de trabajo: Estos son los montos planteados

Representantes empresariales y sindicales reiniciaron las conversaciones con el Gobierno Nacional buscando consenso para fijar un nuevo salario mínimo.

Sobre esa situación, Tiziana Polesel, Jorge Roig y Tito Blanco evaluaron propuestas económicas que oscilan entre 200 y 450 dólares mensuales.

La mesa de trabajo aborda la necesidad de reformar la ley laboral y eliminar el impacto negativo de las bonificaciones excesivas. Asimismo, buscan saldar una mora salarial de cuatro años con propuestas concretas sobre la mesa.

Tito Blanco, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, exigió cumplir el artículo 91 de la Constitución durante una entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos.

«Es el momento de oro para el gobierno de saldar una deuda que tiene con los trabajadores», afirmó Blanco. El sindicalista propuso un monto base de 200 dólares, apuntando a una meta ideal de hasta 450 dólares.

Por su parte, el consejero de la OIT, Jorge Roig, alertó sobre los obstáculos financieros del Estado respecto a la retroactividad de las prestaciones sociales.

«Aumentar solo 10 dólares con el cálculo de retroactividad es impagable», señaló enfáticamente. En ese sentido, Roig insistió en revisar imparcialmente la ley del trabajo para adaptarla a la realidad económica y a las sanciones.

Además, Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fedecámaras, criticó duramente el uso excesivo de bonos que evaden las contribuciones legales.

«Un trabajador debería tener un salario», sentenció Polesel. La gremialista celebró la apertura del diálogo legislativo y pidió buscar salarios máximos para elevar la calidad de vida.