La Cámara Venezolano-Americana de Comercio (Venamcham) realizó una encuesta entre 138 empresas nacionales, en relación con las perspectivas económicas para el país, durante el 2027. La misma determinó, entre otros puntos, que los empresarios prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 5% y 10%.

A través de sus redes sociales y en un informe publicado en su página web, Venamcham aseguró que la actividad productiva y comercial del país se va a sustentar en la capacidad de adaptación de las empresas.

En este sentido, indicó que las mismas reorientaron sus modelos de negocio hacia nichos de mercado específicos. También al fortalecimiento de la experiencia del cliente como motores de rentabilidad.

Asimismo, el sondeo señala que la proyección del tipo de cambio al cierre del año que viene se calcula en un rango de entre 1200 y 2000 bolívares por dólar.

Acerca de la inflación, el estudio destaca que se ubicaría en “más de 100%”. En este caso, 43% de los encuestados exigieron “mecanismos continuos de indexación y cobertura”.

Por otro lado, los empresarios entrevistados indicaron que el mayor desafío del 2027 sería superar “las fallas de servicios públicos».

Mientras que otro 18% de los encuestados considera que la “apertura energética y petrolera”, como “la mayor palanca de crecimiento”.

Asimismo, 68% cree que el “frente comercial” tiene una “expectativa predominante” que “apunta a que aumentará moderadamente».

Por ello, consideran que las empresas deben “implementar adaptaciones tácticas en líneas de producto, canales digitales y segmentación de nichos”.

LA ESTRATEGIA

Para la mayoría de los entrevistados, “la estrategia líder ante la brecha cambiaria es la “tenencia de divisas». Esto se complementa con “mantener disponibilidad en divisas para resguardar la liquidez operativa”.

Igualmente, “59% de las empresas confirmaron planes de inversión de capital, priorizando como áreas críticas la “tecnología y transformación digital». En este segmento, se agrega el “apalancamiento con el flujo de caja propio o reinversión de utilidades».

Finalmente, la encuesta resalta la importancia del “capital humano y la energía”. “El reto prioritario es la retención de talento calificado», señala.

Mientras que el 58% de los directivos “proyecta un impacto directo o indirecto de la actividad petrolera en su desempeño en el 2027”.

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