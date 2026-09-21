‘Actualización tecnológica y capacitación’ serán claves para la recuperación laboral del país, dice VenAmCham

El director de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), Iván Acosta, afirmó que la recuperación del empleo en Venezuela no solo dependerá de las inversiones que se registren en los próximos meses.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, señaló que dependerá de que la reactivación económica venga acompañada de mayor inversión, pero también importante de una actualización tecnológica y capacitación de la fuerza laboral.

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Acosta recalcó, que el repunte laboral que atraviesa el país solo será sostenible, si se combina esas nuevas inversiones con la formación de los trabajadores en las áreas tecnológicas que exige el mercado actual.

«Esa nueva oportunidad, si la acompañas con una nueva inversión, con la posibilidad de personas y una actualización de sus capacidades en la tecnología y en esos lugares donde se formalice el trabajo definitivamente, el futuro es más bonito de lo que imaginamos», expresó.

Asimismo, el dirigente gremial vinculó el bajo nivel de ingresos en el país con el deterioro o disminución de la producción nacional, e insistió en la necesidad de asumir la «productividad» como una prioridad económica.

«Se gana poco porque producimos poco. Hacia donde tenemos que convencernos (…) es a tener la convicción de productividad como nuestro eje de valor», aseveró.

Acosta subrayó además que las transformaciones que atraviesa la economía venezolana no responden a una situación pasajera, sino a un proceso de fondo. «No es circunstancial, es permanente», aseguró.

«Las condiciones se están construyendo, se están generando, se están aplicando», agregó, para luego apuntar que este diciembre «será mucho mejor que el del año pasado».

El representante de VenAmCham añadió que, junto a la productividad, otros elementos como la conexión con los venezolanos en el extranjero, la retención de la población y el apoyo internacional son claves en la recuperación del país.