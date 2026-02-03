Empresario Jorge Roig planteó modificación de Ley del Trabajo y aumento de salarios

El empresario Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consideró que se debe modificar la Ley del Trabajo para facilitar el incremento de los salarios.

Roig sostuvo una entrevista en el programa Penzini con Todo de Unión Radio. Desde un principio, el especialista recordó que «el salario de 130 bolívares (menos de medio dólar) tiene más de 4 años».

«Es necesario que haya mejores salarios en el país», aseveró Roig. Para ello, el empresario explicó que una reforma de la Ley del Trabajo es crucial para crear las condiciones proclives a aumentos de los sueldos.

Roig subrayó que los trabajadores requieren de sus prestaciones, puesto que cada día que pasa se devalúan aún más. «Eso no le está sirviendo absolutamente a nadie», sentenció el especialista.

PETICIÓN DESDE LAS UNIVERSIDADES

Jorge Roig no es el único que ha hecho llamados a mejoras de salarios. Este mismo lunes, una comisión universitaria presentó una demanda al Estado por la «omisión constitucional ante la falta de ajuste salarial»

Decanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad del Zulia (LUZ) el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También estuvieron acompañados por dirigentes estudiantiles y gremios universitarios.

«Acabamos de interponer la acción, la petición es muy clara y justa, que se cumpla con el Artículo 91 de la Constitución para los salarios de los trabajadores públicos, esto no es nada más de las universidades», comentó Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno venezolano, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.