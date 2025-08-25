EMOTIVO VIDEO: Así recibieron los familiares a Pedro Guanipa y Rafael Ramírez Colina tras sus excarcelaciones

Varios de los presos políticos excarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro empezaron a reencontrarse con sus familias. Entre los casos más emotivos estuvieron los de Pedro Guanipa y el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina.

El propio Tomás Guanipa subió un video del momento del reencuentro. «Este es el momento en el que se reencuentra una familia que nunca debió estar separada», indicó el dirigente opositor.

En el clip se pueden ver a sus familiares recibiéndolo y abrazándolo, emocionados y muchos con lágrimas en los ojos.

Este es el momento en el que se reencuentra una familia que NUNCA debió estar separada. pic.twitter.com/xLngmq3jUo — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) August 25, 2025

Cabe aclarar que el gobierno de Maduro no liberó a estos presos políticos, sino que les dio una medida de prisión domiciliaria. Pedro Guanipa tendrá que seguir privado de libertad en su vivienda, mientras enfrenta el juicio en su contra.

Ramón, hijo de Juan Pablo Guanipa, también celebró la excarcelación. «Doy gracias a Dios por el regreso a casa de mi tío Pedro, abrazar a mi tía Caroll y reencontrarse con mis primos, quienes tanto han sufrido un calvario desde aquel 26 de septiembre. Al mismo tiempo, pienso en mi papá, Juan Pablo, que sigue injustamente detenido. Esperamos que ese abrazo en familia se dé más pronto que tarde».

RAFAEL RAMÍREZ, OTRO DE LOS PRESOS EXCARCELADO

Otro emotivo reencuentro ocurrió con la familia del exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, quienes lo recibieron en una calurosa bienvenida. En un video mostrado en redes sociales, el dirigente de Primero Justicia abrazó a sus familiares al llegar a su casa.

«¡Dios no se mudó! Y hoy una vez más, me demostró que su misericordia es infinita. Rafael ya se encuentra con nosotros, mi familia nuevamente está completa. Fueron 327 días difíciles sin comunicación, sin certeza, en incertidumbre, pero con mucha fe. El sol salió hoy para mi familia de nuevo, aunque aún han falta mucho por hacer, y muchos por su libertad, sigamos en oración que Dios si nos escucha», expresó su esposa, Vanessa Linares de Ramírez.

Al igual que Guanipa, Ramírez Colina no quedó en libertad y tendrá que seguir con el proceso legal en su contra en la condición de arresto domiciliario.