Venezuela

«No somos fake ni narcotraficantes»: Los nuevos dardos de Padrino López ante recientes acciones de EEUU

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que no son «fake ni narcotraficantes», a propósito de las recientes acciones del gobierno de EEUU que ordenó la movilización de buques de guerra en el mar Caribe para luchar contra los carteles de droga latinoamericanos.

Tabla de Contenido

Durante el segundo día de alistamiento convocado por Nicolás Maduro, el titular de Defensa precisó que «no hay espacio para la ambigüedad». «Nosotros tenemos que definirnos por la patria en esta nueva coyuntura. Nos determinamos por ella, y es la que hoy nos llama a defender», agregó.

Leer Más

Engañaba a su novia de 16 años para tomarle fotos y videos íntimos, descubrieron que los vendía por $50 en internet
Maduro dio cargos fijos en el Sistema Público y «remuneración justa» a nuevos médicos integrales comunitarios
Estos son los nombres de bebés más populares en EEUU en los últimos años

LEA TAMBIÉN: ESTOS SON LOS 13 PRESOS POLÍTICOS QUE FUERON EXCARCELADOS ESTE 24AGO, CINCO TIENEN CASA POR CÁRCEL

A juicio de Padrino, con la decisión de alistarse en la Milicia, se envía un mensaje de «rechazo» a la «agresión militar». También a la «soberbia, a la prepotencia, a la grosería y a la vulgaridad del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano, las instituciones y el liderazgo político-militar del país».

«Rechazamos con mucha contundencia todas esas agresiones. Hay que estar pendientes porque el imperialismo actúa con un toque de locura hoy, pero si revisamos lo que nos antecede, todos los conflictos, todas las intervenciones militares de Estados Unidos siempre van precedidas de una manipulación, engaño y tergiversación de la verdad, siempre con la mentira por delante», acotó.

Padrino López comentó que las «mentiras» del Gobierno de Trump «se quedarán con las patas cortas, como siempre, ante la conciencia de un pueblo que está en las calles, que respira, que existe de verdad». «No somos un fake ni somos narcotraficantes. Vamos a defender la dignidad de esta patria, porque ella se lo merece», mencionó.

SU LLAMADO AL ALISTAMIENTO MILITAR

De igual manera, Padrino López hizo un llamado a los venezolanos a acudir a la convocatoria de alistamiento militar hecha por Maduro. A la vez, reiteró que el proceso continuará durante los próximos fines de semana.

«Es imposible que podamos registrar el alma y el sentimiento popular en solamente dos días. Nos estamos articulando más en los territorios, estados, municipios, parroquias, plazas y cuarteles, y pronto estaremos dando un balance», destacó.

Por último, Padrino pidió «máxima unión popular, máxima unión nacional, máxima conciencia y máximo espíritu combativo para vencer la agresión imperialista que hoy se cierne sobre Venezuela».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Intercambio de camisetas entre futbolistas en Alemania terminó con un bochornoso error de parte de una comentarista
Deportes
Tragedia en el set de «Emily en París»: Asistente de dirección murió repentinamente en pleno rodaje de la famosa serie de Netflix
Caraota Show
La escalofriante decisión que tomó una mujer contra su esposo con cáncer terminal y sus dos hijos que conmociona a New Hampshire
EEUU