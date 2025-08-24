«No somos fake ni narcotraficantes»: Los nuevos dardos de Padrino López ante recientes acciones de EEUU

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que no son «fake ni narcotraficantes», a propósito de las recientes acciones del gobierno de EEUU que ordenó la movilización de buques de guerra en el mar Caribe para luchar contra los carteles de droga latinoamericanos.

Durante el segundo día de alistamiento convocado por Nicolás Maduro, el titular de Defensa precisó que «no hay espacio para la ambigüedad». «Nosotros tenemos que definirnos por la patria en esta nueva coyuntura. Nos determinamos por ella, y es la que hoy nos llama a defender», agregó.

A juicio de Padrino, con la decisión de alistarse en la Milicia, se envía un mensaje de «rechazo» a la «agresión militar». También a la «soberbia, a la prepotencia, a la grosería y a la vulgaridad del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano, las instituciones y el liderazgo político-militar del país».

«Rechazamos con mucha contundencia todas esas agresiones. Hay que estar pendientes porque el imperialismo actúa con un toque de locura hoy, pero si revisamos lo que nos antecede, todos los conflictos, todas las intervenciones militares de Estados Unidos siempre van precedidas de una manipulación, engaño y tergiversación de la verdad, siempre con la mentira por delante», acotó.

Padrino López comentó que las «mentiras» del Gobierno de Trump «se quedarán con las patas cortas, como siempre, ante la conciencia de un pueblo que está en las calles, que respira, que existe de verdad». «No somos un fake ni somos narcotraficantes. Vamos a defender la dignidad de esta patria, porque ella se lo merece», mencionó.

SU LLAMADO AL ALISTAMIENTO MILITAR

De igual manera, Padrino López hizo un llamado a los venezolanos a acudir a la convocatoria de alistamiento militar hecha por Maduro. A la vez, reiteró que el proceso continuará durante los próximos fines de semana.

«Es imposible que podamos registrar el alma y el sentimiento popular en solamente dos días. Nos estamos articulando más en los territorios, estados, municipios, parroquias, plazas y cuarteles, y pronto estaremos dando un balance», destacó.

Por último, Padrino pidió «máxima unión popular, máxima unión nacional, máxima conciencia y máximo espíritu combativo para vencer la agresión imperialista que hoy se cierne sobre Venezuela».