Emiten decreto para fusionar hidrológicas de todo el país, ahora responderán a un ente centralizado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un decreto para fusionar todo el sistema hidrológico de Venezuela bajo la figura central de la C.A. Hidrológica Venezolana (Hidroven), que absorbera a las empresas dedicadas a prestar este servicio en cualquier parte de Venezuela.

El cambio responde a una profunda “reestructuración estratégica” del sector hidrológico y está enmarcado dentro del estado de emergencia económica de 2025.

El Decreto N° 5.229 declara la “reestructuración del Sistema Hídrico Nacional, con el objeto de la transformación de los valores, de la identidad, del compromiso y rectoría única para la gestión del servicio y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos en materia de prestación del servicio de agua potable y saneamiento”.

COMPUESTO POR CINCO ARTÍCULOS

En sus cinco artículos, se designa a la casa matriz Hidroven —empresa adscrita al Ministerio para la Atención de las Aguas— como “autoridad única nacional” en materia de gestión integral del servicio de agua potable y saneamiento.

Con esto se ordena la centralización de la prestación del servicio, pasando a Hidroven las competencias, activos, pasivos, gerencias y obligaciones de todas las hidrológicas regionales.

La medida establece una disposición transitoria de 30 días, a partir de la publicación del decreto, para que todas las empresas correspondientes se adapten al nuevo modelo organizativo y se haga efectiva su absorción.

A pesar de ser la casa matriz de las hidrológicas que actualmente prestan el servicio de agua en el país, Hidroven había sido hasta ahora una figura en segundo plano frente a la autonomía con la que operaban el resto de empresas regionales y municipales.