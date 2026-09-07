Venezuela

Embajada de Francia reanudó servicio de visados en el país, esto es lo que debes saber

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Francia

La embajada de Francia en Caracas anunció este lunes que el servicio de visados ha sido restablecido oficialmente.

«Las solicitudes de visa vuelven a realizarse a través del portal. La recepción de recaudos y la toma de citas se llevarán a cabo temporalmente en el Colegio Francia, en La Carlota, Caracas», indicó el organismo a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales

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La entidad diplomática publicó un paso a paso que consta de cinco etapas para la solicitud de las visas:

  • Me informo de mi situación: Compruebe si necesita una visa para su proyecto.
  • Completo mi solicitud en línea: Para ello, deberás presentar diferentes documentos justificativos.
  • Hago mi cita: Anticipe los plazos requeridos para obtener una cita y para tramitar su solicitud, teniendo en cuenta la fecha prevista de inicio de su viaje.
  • Presento mi expediente: En la cita, presente su expediente completo (CERFA y recibo).
  • Sigo mi solicitud y recupero mi visa: Siga la evolución de su solicitud hasta que reciba su pasaporte.

Asimismo, destacaron los cuatro tipos de visas disponibles. La de Turismo está destinada a personas que deseen «realizar una visita turística, sin ejercer una actividad profesional»; estudios, para quienes quieran estudiar en Francia o formarse en el marco de sus estudios; visa profesional, para alojarse en el país en el marco de una actividad profesional; familiar, para visitar a un familiar sin instalarse en el país.

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