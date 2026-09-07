Embajada de Francia reanudó servicio de visados en el país, esto es lo que debes saber

La embajada de Francia en Caracas anunció este lunes que el servicio de visados ha sido restablecido oficialmente.

«Las solicitudes de visa vuelven a realizarse a través del portal. La recepción de recaudos y la toma de citas se llevarán a cabo temporalmente en el Colegio Francia, en La Carlota, Caracas», indicó el organismo a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales

El servicio de visados ha sido restablecido oficialmente. Las solicitudes de visa vuelven a realizarse a través del portal: https://t.co/0xJzIX8EnA La recepción de recaudos y la toma de citas se llevarán a cabo temporalmente en el Colegio Francia, en La Carlota, Caracas. 🇫🇷🇻🇪 pic.twitter.com/ZOHCcunkJq — Francia en Venezuela 🇫🇷🇻🇪 (@EmbaFrancia) September 7, 2026

La entidad diplomática publicó un paso a paso que consta de cinco etapas para la solicitud de las visas:

Me informo de mi situación: Compruebe si necesita una visa para su proyecto.

Completo mi solicitud en línea: Para ello, deberás presentar diferentes documentos justificativos.

Hago mi cita: Anticipe los plazos requeridos para obtener una cita y para tramitar su solicitud, teniendo en cuenta la fecha prevista de inicio de su viaje.

Presento mi expediente: En la cita, presente su expediente completo (CERFA y recibo).

Sigo mi solicitud y recupero mi visa: Siga la evolución de su solicitud hasta que reciba su pasaporte.

Asimismo, destacaron los cuatro tipos de visas disponibles. La de Turismo está destinada a personas que deseen «realizar una visita turística, sin ejercer una actividad profesional»; estudios, para quienes quieran estudiar en Francia o formarse en el marco de sus estudios; visa profesional, para alojarse en el país en el marco de una actividad profesional; familiar, para visitar a un familiar sin instalarse en el país.