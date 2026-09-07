Segunda fase de inspecciones y reparaciones: Las recomendaciones del Colegio de Ingenieros que debes tomar en cuenta

Tras más de dos meses de los terremotos del 24 de junio, autoridades se encuentran realizando la segunda fase de inspecciones en las estructuras que resultaron afectadas en el país.

Ante esto, el coordinador de las brigadas de inspección del Colegio de Ingenieros, Carlos González, informó en entrevista con Caraota Digital que se espera que esta fase termine en aproximadamente seis semanas.

Asimismo, acotó que en esta oportunidad, a diferencia de la primera fase, el Colegio de Ingenieros está en carácter de apoyo, pero no tanto de ejecución e inspecciones.

«En la segunda fase, el Colegio de Ingenieros va a estar siempre expectante y a la orden con respecto a la comisión de habitabilidad apoyando y asesorando en todo momento. Se realizará una evaluación mayor de daños en la fase dos que son las tarjetas amarillas y rojas. La segunda fase es en cantidad como un 23% de todo lo que se hizo en la fase uno, para ser exacto 13% de etiquetas amarilla y 10% rojo, por lo tanto va a ser más rápido, yo estimo que entre cuatro y seis semanas esta fase dos ya debe estar completada», dijo el ingeniero civil.

INSPECCIONES Y REPARACIONES

Por otra parte, el ingeniero envió un mensaje a las personas que tienen previsto realizar reparaciones tras los terremotos.

«La recomendación es que las personas que vayan a hacer reparaciones o mejoras post terremotos contraten a profesionales que tengan la prueba de que son certificados en el área y con experiencia. Un mal trabajo puede ser un gran problema para un siguiente sismo», expresó.

Además, sostuvo que la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura ya está sacando manuales para las reparaciones que se deben hacer.

«Nosotros hemos aportado conocimientos en esos manuales de reparación de mampostería. Ya salió una versión de la instalación de apuntalamientos, en este justamente nosotros intervenimos y apoyamos a la comisión de habitabilidad. Esos manuales están saliendo públicos para que las empresas que están haciendo los trabajos lean y apliquen todos los trabajos que vayan a hacer de acuerdo a estos manuales», apuntó.

Sin embargo, consideró que las edificaciones en el país deben cumplir con las normas sísmicas vigentes.

«En Venezuela y en el resto del mundo existen edificaciones que datan de 100 o 200 años donde ni siquiera había una normativa sismorresistente. La recomendación es que todas las edificaciones en la medida de lo posible se puedan adecuar estructuralmente o digamos reforzar cumpliendo con las normas sísmicas vigentes. No siempre es posible porque a veces es costoso, que pertenecen a edificios privados que no tienen los fondos, pero habrá gradualmente mecanismos, ya los bancos están asomando posibilidades de créditos para que todas las edificaciones cumplan con las normas sísmicas vigentes», dijo.