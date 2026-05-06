Venezuela

Embajada de EEUU se reunió con empresas e instituciones clave y pide un «entorno legal y regulatorio»

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
La bandera de Estados Unidos ondea fuera de la embajada del país en Caracas, Venezuela / Archivo

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó este miércoles que se requiere de un «entorno legal y regulatorio» que atraiga inversión a Venezuela, a la vez que informó de reuniones con distintas empresas e instituciones.

Contenido

La Embajada estadounidense publicó un breve mensaje firmado por Barrett. A la vez que destacó la estrategia del mandatario norteamericano, Donald Trump, aseguró que el «sector privado está listo para transformar Venezuela».

- Publicidad -
Ad image

«La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad. Este es el enfoque actual del plan de tres fases de Trump y Marco Rubio (secretario de Estado)», indicó Barrett.

El encargado de negocios también reveló que tuvo reuniones con empresas como GE Vernova, dedicada a fabricación y servicios de equipos energéticos, y Cashea. Asimismo, habló con la Asociación de Hidrocarburos, Cámara Petrolera y Asociación Venezolana de Procesadores de Gas.

BARRETT INSISTE EN LOS NEGOCIOS

No se trata de la primera ocasión en que Barrett habla sobre la necesidad de inversión en el país. La semana pasada, en el marco del restablecimiento de vuelos con Estados Unidos, aseguró «Venezuela puede estar abierta a los negocios».

«Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestra gente en los dos países», dijo Barrett desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VENEZOLANOS ENTRE LOS BENEFICIADOS: EEUU REACTIVÓ VARIOS TRÁMITES MIGRATORIOS PERO BAJO ESTRICTA REVISIÓN

El día de su llegada a Venezuela, Barrett subrayó que va a «seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela». El diplomático se refería al plan diseñado por la Administración Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo hace dos semanas una reunión con Barrett. En el encuentro se abordó la formación de una «asociación productiva y estratégica» entre Estados Unidos y Venezuela, según el Palacio de Miraflores.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mié 06/05
$ USD: 493,37 Bs
EUR: 578,38 Bs
jojobet girişhacklinkjojobetJojobet GirişEnbet GirişEnbet GirişXNXXivermectin tabletPusulabetPusulabetMadridbetfapdexmeritbetbetsmoveCasibom GirişJojobet GirişvaycasinocoinbarmeritbetjojobetTophillbetmarsbahis girişmarsbahisJojobet GirişJojobet GirişcasibomHoliganbetCasibom Giriş