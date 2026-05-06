Embajada de EEUU se reunió con empresas e instituciones clave y pide un «entorno legal y regulatorio»

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó este miércoles que se requiere de un «entorno legal y regulatorio» que atraiga inversión a Venezuela, a la vez que informó de reuniones con distintas empresas e instituciones.

La Embajada estadounidense publicó un breve mensaje firmado por Barrett. A la vez que destacó la estrategia del mandatario norteamericano, Donald Trump, aseguró que el «sector privado está listo para transformar Venezuela».

«La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad. Este es el enfoque actual del plan de tres fases de Trump y Marco Rubio (secretario de Estado)», indicó Barrett.

El encargado de negocios también reveló que tuvo reuniones con empresas como GE Vernova, dedicada a fabricación y servicios de equipos energéticos, y Cashea. Asimismo, habló con la Asociación de Hidrocarburos, Cámara Petrolera y Asociación Venezolana de Procesadores de Gas.

La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad. Este es el enfoque actual del plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio. Con ese fin, esta semana me reuní con @GEVernova, @SomosCashea, la @CamaraPetrolera,… — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 6, 2026

BARRETT INSISTE EN LOS NEGOCIOS

No se trata de la primera ocasión en que Barrett habla sobre la necesidad de inversión en el país. La semana pasada, en el marco del restablecimiento de vuelos con Estados Unidos, aseguró «Venezuela puede estar abierta a los negocios».

«Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestra gente en los dos países», dijo Barrett desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

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El día de su llegada a Venezuela, Barrett subrayó que va a «seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela». El diplomático se refería al plan diseñado por la Administración Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo hace dos semanas una reunión con Barrett. En el encuentro se abordó la formación de una «asociación productiva y estratégica» entre Estados Unidos y Venezuela, según el Palacio de Miraflores.