Venezolanos entre los beneficiados: EEUU reactivó varios trámites migratorios pero bajo estricta revisión

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) reactivó parcialmente ciertos trámites migratorios que habían permanecido en pausa para ciudadanos de 39 países catalogados como de «alto riesgo», entre ellos los procedentes de naciones como Venezuela, Cuba y Haití.

Aunque la medida no elimina el esquema de revisión reforzada, sí permite que ciertos procesos avancen nuevamente bajo controles más estrictos y verificaciones ampliadas.

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Según USCIS, la decisión respondía a fallas detectadas en evaluaciones previas, donde algunas solicitudes habrían sido aprobadas sin cumplir plenamente los estándares requeridos por los Estados Unidos.

En este contexto, la agencia levantó suspensiones para casos específicos, como verificaciones bajo la Operación PARRIS, peticiones de ciudadanos estadounidenses, formularios de adopción internacional, ceremonias de juramento, decisiones estatutarias, registros de refugiados, visas de inmigrante especial, autorizaciones de empleo y solicitudes de asilo provenientes de países fuera de la lista de alto riesgo.

La entidad aclaró, que la reanudación, no garantiza un beneficio uniforme para todos los solicitantes afectados.

El avance de cada caso dependerá del tipo de trámite, el país de origen y los resultados de las nuevas evaluaciones, que ahora incluyen análisis por niveles, verificaciones de identidad más rigurosas, revisión de antecedentes penales y controles de seguridad orientados a identificar factores de riesgo específicos.

¿QUÉ PAÍSES INCLUYE LA MEDIDA?

Estas medidas se aplicaron en el marco de una proclamación firmada el 16 de diciembre de 2025 por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La lista incluye Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Birmania, Burkina Faso, Burundi, Chad, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Gabón, Gambia, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Malaui, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabue.

¿CUÁLES SON LOS PROCESOS MIGRATORIOS QUE NO ESTÁN PAUSADOS?

En concreto, se han levantado las suspensiones para: