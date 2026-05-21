Embajada de EEUU realizará simulacro con sobrevuelo de aeronaves en Caracas, estos son los detalles

El gobierno nacional informó que se llevará a cabo un simulacro de evacuación en la Embajada de Estados Unidos en Caracas este sábado, 23 de mayo. Dos aeronaves participarán en el operativo.

El Palacio de Miraflores emitió este jueves un comunicado detallando el simulacro, solicitado por la propia Embajada. También precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha canalizado las coordinaciones de la operación.

«Las autoridades han autorizado la realización (…) de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médica o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática», indica el texto.

El simulacro contará con los «sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas» de dos aeronaves. «Efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos», añadió.

COORDINACIÓN CON LA EMBAJADA

Las autoridades aseguraron que el simulacro en la Embajada se llevará a cabo con la «coordinación y participación» de la Cruz Roja, que se encargará del «ejercicio de evacuación y atención de emergencias».

«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio», apunta el comunicado.

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Una vez confirmaron la realización del simulacro en la Embajada, buscan informar a la ciudadanía para «su debido conocimiento». Por tanto, se podrían escuchar aeronaves en la zona cercana a la Embajada este fin de semana.

La Embajada reabrió sus puertas a finales de marzo, luego de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran relaciones. En las últimas semanas, han publicado ofertas laborales en búsqueda de personal y confirmado que brindarán servicios consulares.