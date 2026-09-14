Alerta en Doral: Esto fue lo que pidió concejal en medio de operativos de ICE que mantienen en zozobra a venezolanos

El concejal de Doral Rafael Pineyro rechazó que los migrantes sin antecedentes penales reciban el mismo trato que los criminales durante los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Florida (EEUU).

En este sentido, pidió diferenciar entre la deportación de personas con historial delictivo y quienes atraviesan procesos migratorios pendientes.

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Durante una entrevista con el periodista Jorge Agobian, Pineyro cuestionó que personas que ni siquiera registran una infracción de tránsito sean tratadas como criminales durante estos operativos.

El concejal fue claro en que su reclamo no busca detener las deportaciones de quienes cometieron delitos, sino que se respete la diferencia entre ambos grupos dentro de los procedimientos migratorios.

«Pero es que están tratando a las personas, que están en su proceso, literalmente como a un criminal, y eso es lo que le estamos demostrando, cuando estas personas no tienen ni siquiera una violación de tránsito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? (…) se tienen que dar cuenta de que el estado de la Florida, es lo que es hoy día económicamente a nivel nacional gracias al sur de la Florida, y el sur de la Florida está compuesto —o, mejor dicho, el crecimiento se ha logrado— gracias a la inmigración latina», destacó.

Pineyro aseguró que existe atención a los reclamos y, que la conversación sobre el trato a los migrantes, se ha extendido a otras zonas del sur de Florida.

🗣️ Concejal de Doral, Rafael Pineyro: «Florida es lo que es hoy día económicamente a nivel nacional gracias al sur de Florida… y el crecimiento se ha logrado gracias a la migración latina» La entrevista completa acá: https://t.co/wuM1x3Iiza pic.twitter.com/kuaWJ5y1Gf — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) September 14, 2026

¿QUÉ SE SABE DE LOS OPERATIVOS DE ICE Y QUÉ HACER?

En tanto, el abogado binacional y profesor universitario Arturo Bravo explicó que la intensidad de las acciones o las redadas migratorias responden al incremento de recursos y tecnología asignados a la agencia federal bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Bravo detalló, en declaraciones reseñadas por Unión Radio, que ICE cuenta con «un presupuesto de 113.000 millones de dólares» y con tecnología avanzada como Mobile Fortify, capaz de verificar los datos de más de 200 millones de personas.

El especialista recordó, además, que la ciudad de Doral mantiene vigente el convenio 287(G), el cual permite a la policía local participar directamente en labores de detención migratoria.

Sin embargo, enfatizó que todas las personas dentro del territorio estadounidense cuentan con protección legal. «Bajo la Constitución americana usted tiene todos los derechos constitucionales que tiene cualquier persona, no hay distingo», dijo.

Bravo también aconsejó mantener a la mano carpetas con los documentos de estatus legal, no mentir ante las autoridades y ejercer el derecho a guardar silencio. Sobre este punto, alertó con particular firmeza acerca de la planilla I-826: «Significa ‘yo me deporto automáticamente’… perdió todo su derecho de asilo».

Por último, el abogado indicó que los solicitantes de asilo que son detenidos conservan, en la mayoría de los casos, el derecho a solicitar una fianza fijada por un juez de inmigración.