Embajada de EEUU en Caracas publicó los empleos disponibles para venezolanos, así puedes postularte

La Embajada de Estados Unidos en Caracas abrió nuevas vacantes de empleo para venezolanos en medio de su expansión operativa, la cual ratificó recientemente el encargado de Negocios, John Barrett.

En ese contexto, la Embajada anunció las vacantes de empleo disponibles esta semana, enfocadas en áreas operativas y de seguridad.

Entre los cargos destacan supervisor de Detección de Vigilancia, monitor de Detección de Vigilancia y conductor de Camión para el área de almacén.

Todos los puestos están dirigidos a ciudadanos venezolanos y requieren aplicar exclusivamente a través del sistema oficial ERA.

La misión diplomática recordó que el único canal válido para postularse es el portal ERA, medio por el cual los aspirantes deben completar su perfil al 100 % para ser considerados.

Conozca todos los requisitos y postúlese directamente aquí: ve.usembassy.gov/job-opportunities

Barrett insistió, en que estas contrataciones, forman parte de un proceso sostenido de ampliación de capacidades que acompañará la agenda bilateral en los próximos meses.

TRANSICIÓN EN VENEZUELA

El diplomático afirmó que la misión estadounidense «está creciendo» y ese aumento de personal responde directamente al impulso del plan de tres fases promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según Barrett, la prioridad es fortalecer la capacidad institucional para avanzar en proyectos conjuntos con Venezuela, especialmente en materia económica y de seguridad.

Barrett subrayó que la consigna es clara: «más personas, más capacidad, más resultados».

En su mensaje, insistió en que Washington busca trabajar con los venezolanos en la recuperación económica. Se trata de un objetivo que se ha convertido en eje de la nueva etapa bilateral, tras la normalización diplomática y el incremento de la cooperación técnica luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.