«Eleva carreras técnicas a licenciaturas»: Delcy Rodríguez inauguró la Universidad de la Música José Antonio Abreu

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inauguró este martes la Universidad de la Música José Antonio Abreu en Caracas.

«Esta universidad que hoy estamos creando y que lleva el nombre del maestro Abreu es un homenaje a su obra y a su vida, porque concibió el sistema como un extraordinario espacio para el encuentro social», dijo Rodríguez durante una transmisión televisiva.

«Siempre dijo que un niño con un violín en sus manos, con un clarinete, con un cuatro, era un niño que estaba forjando su futuro, comprometido consigo mismo y con su comunidad», agregó.

🟡#EnVideo | Presidenta Delcy Rodríguez lidera inauguración de la Universidad de la Música «José Antonio Abreu», en Caracas, la cual cuenta con 18 núcleos a nivel nacional. La mandataria estuvo acompañada por el Gabinete Ejecutivo. «La música se convierte en un espacio para que desde la diversidad convivamos, para que nos entendamos en una sola melodía», dijo Rodríguez #Globovisión #Política — Globovisión (@globovision) October 6, 2026

En este sentido, ratificó su compromiso con la formación de músicos en el país. «Hoy en Venezuela la música es un derecho, y más de 1.300.000 niños están en el Sistema de Orquestas Simón Bolívar».

Asimismo, resaltó que los egresados saldrán con una licenciatura. «Esa universidad hoy eleva carreras técnicas a licenciaturas en ejecución, composición, lutería, abre sus puertas con sus 18 núcleos a nivel nacional para el encuentro».

Para finalizar, destacó que desde el primer día ya contarán con un importante número de estudiantes. «Ya se incorporan más de 520 estudiantes a forjar sus carreras como músicos», concluyó.