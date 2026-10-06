Venezuela

«Eleva carreras técnicas a licenciaturas»: Delcy Rodríguez inauguró la Universidad de la Música José Antonio Abreu

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inauguró este martes la Universidad de la Música José Antonio Abreu en Caracas.

«Esta universidad que hoy estamos creando y que lleva el nombre del maestro Abreu es un homenaje a su obra y a su vida, porque concibió el sistema como un extraordinario espacio para el encuentro social», dijo Rodríguez durante una transmisión televisiva.

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«Siempre dijo que un niño con un violín en sus manos, con un clarinete, con un cuatro, era un niño que estaba forjando su futuro, comprometido consigo mismo y con su comunidad», agregó.

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En este sentido, ratificó su compromiso con la formación de músicos en el país. «Hoy en Venezuela la música es un derecho, y más de 1.300.000 niños están en el Sistema de Orquestas Simón Bolívar».

Asimismo, resaltó que los egresados saldrán con una licenciatura. «Esa universidad hoy eleva carreras técnicas a licenciaturas en ejecución, composición, lutería, abre sus puertas con sus 18 núcleos a nivel nacional para el encuentro».

Para finalizar, destacó que desde el primer día ya contarán con un importante número de estudiantes. «Ya se incorporan más de 520 estudiantes a forjar sus carreras como músicos», concluyó.

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