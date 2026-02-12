Venezuela

Secretario de Energía de EEUU visitó instalaciones de Petroindependencia, lo acompañó Delcy Rodríguez

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó este jueves, junto a Delcy Rodríguez, las instalaciones de Petroindependencia, una empresa conjunta entre Chevron y Pdvsa que opera desde 2010.

Petroindependencia, que opera en la Faja Petrolífera del Orinoco, produce actualmente 40 kB/d. No obstante, según los reportes de Chevron tiene una capacidad de producir de hasta 300 kB/d.

Leer Más

Saab
Saab solicitó orden de aprehensión contra Leopoldo López y pedirá alerta roja de Interpol
EN CHACAO | Hallan a mujer que había sido reportada como desaparecida desde el martes 8Ago
«Se le llamó 35 veces»: Amoroso niega que no hayan invitado a Edmundo González a firmar acuerdo y lo acusa de no respetar la Constitución

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que Wright y Rodríguez también estuvieron acompañados por la  Encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu.

LEA TAMBIÉN: «LO ÚNICO QUE HICIMOS FUE DEFENDER LA VERDAD»: UNA MULTITUD RECIBIÓ A MARÍA OROPEZA EN PORTUGUESA TRAS ESTAR 17 MESES DETENIDA

Un grupo de trabajadores de Pdvsa les dio la bienvenida a los altos funcionarios estadounidense previo al recorrido.

Cabe recordar que Petroindependencia es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo extrapesado en el área de la Faja Petrolífera del Orinoco, operada junto a Pdvsa (60%), Chevron (34%), Japan Carabobo UK Ltd (5%) y Suelopetrol (1%).

En otros videos divulgados en redes sociales se puede ver como los trabajadores de Pdvsa le explicaban cómo funcionaba la planta al funcionario estadounidense.

De acuerdo con la agenda dada a conocer por diversos medios, la comisión también tiene previsto visitar las instalaciones de la planta de Petropiar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Puma
¿El Puma quiere un acercamiento con Liliana y Lilibeth Rodríguez? La respuesta que sorprendió a todos y está dando de qué hablar
Caraota Show
Trump
«El petróleo está empezando a fluir»: Donald Trump calificó de «extraordinarias» las relaciones con Delcy Rodríguez
EEUU
Se retira de los escenarios: Rubén Blades anunció que el 2027 será su último año activo en giras musicales
Caraota Show