Secretario de Energía de EEUU visitó instalaciones de Petroindependencia, lo acompañó Delcy Rodríguez

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó este jueves, junto a Delcy Rodríguez, las instalaciones de Petroindependencia, una empresa conjunta entre Chevron y Pdvsa que opera desde 2010.

Petroindependencia, que opera en la Faja Petrolífera del Orinoco, produce actualmente 40 kB/d. No obstante, según los reportes de Chevron tiene una capacidad de producir de hasta 300 kB/d.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que Wright y Rodríguez también estuvieron acompañados por la Encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu.

#AHORA | El secretario de energía de los EEUU, Chris Wright (@SecretaryWright) y Delcy Rodríguez se encuentran en este momento visitando #PetroIndependencia en la Faja Petrolífera del Orinoco, una empresa conjunta de @Chevron y @PDVSA. Video: @StePozzebon/@cnni pic.twitter.com/6ZUYoPyagi — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 12, 2026

Un grupo de trabajadores de Pdvsa les dio la bienvenida a los altos funcionarios estadounidense previo al recorrido.

Cabe recordar que Petroindependencia es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo extrapesado en el área de la Faja Petrolífera del Orinoco, operada junto a Pdvsa (60%), Chevron (34%), Japan Carabobo UK Ltd (5%) y Suelopetrol (1%).

Another surreal moment— Secretary Wright and Acting President Delcy Rodriguez touring a Chevron-PDVSA joint upstream facility pic.twitter.com/6PZVU6Z0cV — Annmarie Hordern (@annmarie) February 12, 2026

En otros videos divulgados en redes sociales se puede ver como los trabajadores de Pdvsa le explicaban cómo funcionaba la planta al funcionario estadounidense.

De acuerdo con la agenda dada a conocer por diversos medios, la comisión también tiene previsto visitar las instalaciones de la planta de Petropiar.