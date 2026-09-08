El video viral de Claudio Fermín sobre las elecciones presidenciales del 28Jul que está dando de qué hablar

El dirigente político Claudio Fermín aseguró que Nicolás Maduro ganó las polémicas elecciones del 28 de julio de 2024.

«Las cifras del Consejo Nacional Electoral y después el dictamen que dio la sala electoral del TSJ indican desde el punto de vista jurídico, administrativo, que el ganador fue Nicolás Maduro», comentó Fermín sin hacer referencia a que el dictamen del TSJ ordenó al CNE publicar las actas y hasta la fecha el organismo electoral ha incumplido con dicha sentencia.

Por el contrario, Fermín hizo referencia a las actas en posición de la oposición. «Ese triunfo de Nicolás Maduro ha sido polémico, porque otros dicen que no, que ganó Edmundo González, que tienen sus actas. Sin embargo, esas actas nunca fueron usadas ante el CNE para apelar esos resultados».

«Claudio Fermín» es tendencia porque aseguró que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales del 28 de Julio del 2024. Ademas, declaró que las actas presentadas por la oposición “No las conoce nadie”. pic.twitter.com/tk7OReEaZt — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) September 7, 2026

«Esas supuestas actas nunca fueron presentadas ante el TSJ para apelar esa sentencia. Es decir, hay unas actas que han sido utilizadas como un material propagandístico y que han logrado posicionar, congelar un criterio, según el cual ganó Edmundo González, pero esas actas no las conoce nadie», añadió.

«Ahora están en una caja fuerte en Panamá. Es decir, nadie sabe donde están las actas, entonces eso es un misterio», concluyó.