Venezuela

El Topo Mayor anunció la creación de la división «Topos Azteca Bikers Venezuela»

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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Topos

El legendario rescatista mexicano, Héctor Méndez, conocido como El Topo Mayor anunció la creación de la división «Topos Azteca Bikers Venezuela» como reconocimiento a la destacada cooperación de los motociclistas venezolanos en el transporte de suministros, consolidando aún más la hermandad y la cooperación entre ambos países.

«A mí me honra como presidente de Topos Aztecas crear la división de ‘Topos Azteca Bikers Venezuela’ para engrandecer a este país», dijo Méndez durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el grupo de Bikers.

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«La franela es igual, nada más va a decir atrás Bikers Venezuela. Todo lo demás es igual. Nada más Bikers Venezuela para resaltar que ustedes son motociclistas. Le avisé a una amiga, a una compañera para que nos las haga. Entonces que viva Venezuela y que vivan los bikers», precisó.

Desde la llegada de los Topos de México al país un grupo de motociclistas venezolanos han trabajado de la mano con los rescatistas internacionales para transportarlos a ellos, así como a los insumos necesarios tanto para las zonas de rescates como para las personas afectadas.

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