El «toma y dame» entre Diosdado Cabello y Carlos Ocariz por el caso Caguaripano

Diosdado Cabello, volvió a asegurar que Carlos Ocariz le entregó al capitán Juan Caguaripano al gobierno para estar bien con ellos.

«Yo no voy a decir quién es Ocariz, pero Ocariz para estar en las buenas con nosotros una vez nos entregó a Caguaripano, para quedar bien con el gobierno, para ganar unos puntos. Después se hizo el tonto pero eso fue lo que ocurrió», dijo durante su programa televisivo.

«Estaba enredado y lo capturaron por allá en el municipio Sucre y se lo entregó al gobierno. Después dijo que lo habían obligado, mentira, nadie lo obligó», añadió.

El delincuente de Diosdado Cabello acaba de hacer una tremenda acusación/ revelación. Asegura que Ocariz sí entregó al Capitán Caguaripano. “Lo entregó gustosamente” pic.twitter.com/4zHTi7xkhZ — Macarena  ReeducarnosParaReinsertarnos (@MacaSuarezVE) August 27, 2026

LA RESPUESTA DE OCARIZ

Poco después, Ocariz subió un video desmintiendo a Cabello. «A veces uno tiene que dar un parado y reiterar la verdad. Del programa este de mentiras de los miércoles que solo dicen mentiras, ahí no hablan nada del informe de los derechos humanos sacados por la ONU que es un escándalo mundial, mucho menos de las actas del 28 de julio, de ese programas de puras mentiras me llega esto».

«Falso, mentira, lo bueno de esto es que se le termina de caer la mascara porque si Cabello lo dice obviamente es mentira. Llevan años intentando generar campañitas y algunos extrañamente se le han plegado de una gran mentira para confundir a la gente y para seguir mintiendo».

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«Ese día yo ni siquiera estaba en el país. Estaba en una situación familiar fuera de Venezuela. Cuando la policía de Sucre detiene un carro que se da a la fuga, lo persiguen, finalmente lo llevan a la sede de la policía, nunca fui consultado, ni antes, ni durante, ni después, ni al día siguiente, ni nunca, eso es una gran mentira», añadió.

Para finalizar, retó a Cabello para que muestre pruebas de lo que estaba diciendo. «Ellos graban todo. Que muestren alguna llamada, mensaje, nota de voz, algo. No tienen nada, porque no existe nada. Y paso por aquí por respeto a la familia de Caguaripano y de todos los presos políticos secuestrados injustamente».

Otra vez la misma mentira en el programa de los miércoles…

les dejo la respuesta que di en sept 2025 ante el mismo libreto en el mismo programa.

Si lo dice Cabello obviamente es mentira

No importa cuando lo diga, siempre es mentira pic.twitter.com/m4KMIr1lYx — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) August 27, 2026

LA RÉPLICA DE CABELLO

Ante esto, Cabello volvió a ratificar su acusación. «Ocariz tienes que decir la verdad. Ocariz estaba viendo el programa y escuchó lo que yo dije que nos entregó a Caguaripano y entonces se pone a decir una mentira. Di la verdad, di la verdad, nos entregaste a Caguaripano para estar bien con nosotros. Esa es la verdad verdadera, no estés mintiendo, porque si no se me va a ir el yoyo completo. Yo solo lo que hice fue lanzar la versión que yo conozco, pero puedo dar detalles si quieres, asume tu barranco».

🇻🇪🔴 Diosdado Cabello aseguró que Carlos Ocariz entregó a Juan Carlos Caguaripano a las autoridades venezolanas en 2017. 🎥 El Mazo. pic.twitter.com/D5mk6B8Gpd — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 27, 2026

«Tu policía lo capturó y tú lo entregaste, tú llamaste. Yo estaba ahí cuando tú llamaste y lo entregaste y listo. No fuimos nosotros quiénes preguntamos a ver si lo tenías, no, tú llamaste para decir que lo tenías. No voy a seguir hablando, pero di la verdad», concluyó.