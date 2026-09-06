El sentido homenaje que le rindieron a Tsunami en Margarita

Tsunami, el perrito de la raza Border Collie que se convirtió en un héroe luego de los terremotos del 24 de junio, fue homenajeado en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Allí, el peludito y su entrenador, Jorge Beens, compartieron con niños principalmente, en distintos actos realizados en la entidad.

En el Municipio Maneiro, por ejemplo, Tsunami recibió la Orden Manuel Plácido Maneiro en su Única Clase. Recibió la condecoración durante una sesión que reunió a autoridades locales y ciudadanos.

Según una nota de la municipalidad, este reconocimiento, promovido por la Alcaldía y la Cámara Municipal, exaltó la labor del canino en las operaciones de búsqueda y salvamento de personas atrapadas tras los sismos.

Durante el acto, el alcalde Morel David Rodríguez impuso la máxima distinción del municipio a Tsunami y otorgó reconocimientos al equipo humano que hizo posible su desempeño en el campo.

Entre los condecorados destacó su entrenador, junto al grupo de veterinarias que ofreció atención médica inmediata en La Guaira durante los momentos críticos de la emergencia.

Posteriormente, Tsunami y Beens visitaron el Parque Costazul de Margarita, donde los niños y adultos admiradores del perrito, pudieron compartir con él y observar parte de sus habilidades.

Tsunami salvó 26 vidas tras los terremotos y se ha convertido en el símbolo de la esperanza para los venezolanos en esos momentos de angustia.