EN VIDEO: Team Tsunami aclaró por qué no viajará a Colombia para ayudar tras el terremoto

En medio de todas las especulaciones que han surgido en los últimos días, el Team Tsunami aclaró que Colombia no está recibiendo a rescatistas venezolanos, por lo que los perritos y voluntarios de dicho grupo no podrán colaborar tras el devastador terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

Jorge Beens, rescatista y guía del reconocido perro de búsqueda Tsunami, aclaró que, aunque hubo disposición, Colombia rechazó la ayuda.

«El equipo se puso a la orden a través de la gestión de la dirección nacional de Protección Civil, que es quien le corresponde decir quiénes van o no. No fuimos seleccionados para ir en la ayuda. El Estado colombiano no recibió la ayuda de rescatistas venezolanos, así que nos tocó quedarnos en casa», indicó.

No obstante, reiteró que están preparados ante cualquier misión en la que se les convoque. «Pero seguimos a la orden para dar respuesta cuando se nos necesite».

En esta línea, Marian Bartoly, vocera del Team Tsunami, desmintió los rumores que han surgido en redes sociales sobre un supuesto viaje del equipo a Colombia.

«Así que por favor mucho cuidado con lo que se está especulando por ahí de que necesitamos donaciones o cosas para ir a Colombia, eso es totalmente falso. Por ahora el team no va a viajar», afirmó.