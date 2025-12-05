Venezuela

¿Cuánto cuesta un pan de jamón en Caracas? Experto dio los tips para encontrar los mejores precios

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
pan

El director del Instituto Europeo del Pan (Iepan), Juan Carlos Bruzual, informó este jueves que el costo del pan de jamón para esta Navidad oscila entre los seis y 20 dólares dependiendo de la zona de Caracas.

«Mientras que en el oeste y en el centro consigues unas promociones increíbles, hacia el este de la ciudad los precios oscilan entre 16, 18 y 20 dólares»

No obstante, destacó que en las zonas populares se pueden encontrar promociones de hasta tres panes de jamón y un refresco por 20 dólares.

«He visto algunos precios en redes, que yo llamaría especiales, alrededor de los 40 y 45 dólares. He visto panes hasta en 80 dólares», comentó en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Por otra parte, el representante de Iepan recomendó a los panaderos cuidar la preparación del pan de jamón y evitar las esencias para que no sea tan dulce, sino que la masa mantenga su sabor salado. «En algunos casos se va mucho hacia el pan dulce, entonces no podemos terminar con unas acemas rellenas de jamón».

«Nosotros los panaderos tenemos que cuidar nuestro pan de jamón, que es para nosotros el pan más importante. Primero porque nació en Caracas hace 120 años y segundo porque es probablemente la única tradición gastronómica venezolana que viene de la industria, no viene de la mano de una mujer en la cocina cono nacen regularmente las tradiciones gastronómicas», concluyó.

